Spielabbruch in Tutzing: Pähler Spieler muss mit dem Sanka ins Krankenhaus

Von: Kilian Drexl

Teilen

Die Partie zwischen Pähl und Tutzing fand ein tragisches Ende. © NZ

Die Partie in der A-Klassen-Abstiegsrunde Gruppe N zwischen dem TSV Tutzing und dem TSV Pähl musste am Samstagnachmittag abgebrochen werden.

Grund für den Abbruch nach rund 20 Minuten beim Stand von 0:0 war eine schwere Verletzung. Nachdem sich ein Spieler der Pähler im Zweikampf mutmaßlich einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte, sahen sich Spieler beider Mannschaften nicht mehr in der Lage, das Spiel fortzusetzen, und entschieden sich gemeinsam mit Schiedsrichter Markus Doll für einen Abbruch der Begegnung. Die Partie soll in den nächsten Wochen wiederholt werden. Als wahrscheinlicher Termin für die Neuansetzung steht der 10. Mai im Raum. Und damit nicht genug: Zwei Tage vorher wurde in die Umkleidekabinen der Tutzinger Fußballer eingebrochen, während sie trainierten. Fünf Handys sollen gestohlen worden sein. (kd)