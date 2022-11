Martin Bauer stabilisiert Abwehr des SV Planegg-Krailling – in zwei Spielen nur ein Tor kassiert

Martin Bauer verlieh der Defensive des SVP zuletzt Stabilität. Foto: SV Pullach © SV Pullach

Martin Bauer ist trotz der mauen ersten Saison seit seiner Rückkehr zum SV Planegg-Krailling weit davon entfernt, seinen Humor zu verlieren.

Planegg – Auf die Frage, ob er im Kellerduell gegen die TSG Pasing als Innenverteidiger – die Rolle hatte er für die letzten zwei Spiele des Kalenderjahres übernommen – irgendetwas habe anbrennen lassen, antwortete der spielende Co-Trainer verschmitzt lachend: „Natürlich nicht.“

Doch in jedem Witz steckt ein Fünkchen Wahrheit. So auch diesmal. Denn natürlich spielte Bauer kein im Fußball fast unmögliches 100-prozentig perfektes Spiel. Der phasenweise in dieser Saison sehr wackligen Planegger Abwehr verlieh der 33-Jährige beim 0:0 gegen Pasing aber ebenso wie beim 1:1 in der Vorwoche in Oberföhring Stabilität. Der Ex-Bayernligaspieler stopfte die Löcher hinten. Das Problem: Seit seinem Wechsel in die Abwehr kriselt der Angriff der Schwarz-Blauen mit nur einem Tor in zwei Spielen. Gäbe es nur einen zweiten Martin Bauer für die Offensive, dieser täte dem SV Planegg-Krailling im Abstiegskampf im kommenden Frühjahr äußerst gut. (mg)