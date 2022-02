Erste Pleite für MTV Berg: Abstiegskandidat gewinnt irres Spiel - „Hätte auch 6:6 ausgehen können“

MTV-Coach Wolfgang Krebs sah die erste Niederlage des Jahres. © andrea jaksch

Nach drei Siegen zum Jahresauftakt muss sich der MTV Berg nun erstmals geschlagen geben. Kreisliga-Kellerkind TSV Gräfelfing siegt im Test auf Kunstrasen.

München - Die ersten drei Testspiele des Jahres hatten die Bezirksliga-Fußballer des MTV Berg souverän gewonnen. Am Mittwoch setzte es die erste Niederlage in 2022. Sie verloren überraschend beim abstiegsgefährdeten Kreisligisten TSV Gräfelfing mit 2:3 (1:3). „Immerhin konnten wir uns nach einer schwachen ersten Halbzeit steigern“, resümierte MTV-Trainer Wolfgang Krebs.

Seine Spieler hatten zunächst sichtlich Mühe, sich auf die schwierigen Begebenheiten auf dem kleinen Kunstrasen einzustellen. Bei böigem Wind bereitete die junge Mannschaft der Gastgeber dem Favoriten große Probleme und ging schnell 2:0 in Front (9., 19.). Neuzugang Lukas Hauptmann gelang zwar mit einem abgefälschten Glücksschuss der Anschluss (26.), doch im Gegenzug gelang dem TSV das 3:1. In der zweiten Halbzeit erarbeiten sich die Gäste deutlich mehr Chancen, doch nur Fabian Kaske war per Abstauber erfolgreich (75.). „Es hätte auch 6:6 ausgehen können“, teilte Krebs mit. (toh)