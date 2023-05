„Wissen genau, um was es geht“: Sportfreunde Breitbrunn nach Derbysieg kurz vor dem Aufstieg

Von: Kilian Drexl

Eine überraschend klare Angelegenheit war das Spitzenspiel zwischen den SF Breitbrunn und der SG Söcking/Starnberg. Michael Wagner (Mitte) brachte die Hausherren schon früh mit dem 1:0 auf die Siegerstraße. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Die Sportfreunde Breitbrunn stehen nach dem Derbysieg gegen die SG Söcking/Starnberg kurz vor dem Aufstieg in die Kreisklasse.

SF Breitbrunn – SG Söcking/Starnb. 3:0 (2:0)

Die Freude in Breitbrunn war nach Abpfiff der Partie gegen die SG Söcking/Starnberg riesengroß. Die Sportfreunde haben sich am Sonntag im Spitzenduell souverän mit 3:0 durchgesetzt und stehen nun kurz vor dem Aufstieg in die Kreisklasse. Die Elf von Trainer Sebastian Kolbeck benötigt am letzten Spieltag lediglich einen Punkt beim Schlusslicht Bernried.

Der Coach führte die überragende Leistung seiner Mannschaft in dieser Spielzeit vor allem auf die Charakterstärke der Spieler zurück: „Wir sind einfach richtig fokussiert und wissen genau, um was es geht. Wir haben die Spieler, die vorangehen. Das hatten wir auch heute dem Gegner voraus.“

Die Hausherren waren von Beginn an voll da und verzeichneten bereits in den ersten beiden Minuten zwei Torchancen. In der 6. Spielminute gelang dann auch der Führungstreffer. Nachdem Samuel Eisele einen langen Einwurf verlängert hatte, köpfte Michael Wagner souverän ein. Auch im weiteren Spielverlauf blieben die Breitbrunner deutlich griffiger und setzten die überforderten Gäste unter Druck. Einzig SG-Keeper Anton Kutscher hatte dem etwas entgegenzusetzen und reagierte mehrmals überragend.

„Wir haben alles vermissen lassen, was wir in den letzten Spielen noch auf den Platz gebracht haben. Da war überhaupt keine Lauf- und Kampfbereitschaft da“, kritisierte Thomas Kalt, der für den verreisten Gästetrainer Maximilian Dietze an der Seitenlinie eingesprungen war. Nach einem schön in die Tiefe vorgetragenen Angriff erhöhte Samuel Eisele auf Vorlage von Bastian Lemberger noch, bevor es in die Kabine ging.

Die harmlose Starnberger Offensive wurde dem SF-Gehäuse auch nach dem Seitenwechsel nicht gefährlich, und Eisele machte letztendlich in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer des Tages den Deckel drauf. Nach einem „gebrauchten Tag“ hat die SG Söcking/Starnberg nur noch eine theoretische Chance auf den Relegationsplatz. (kd)

Tore: 1:0 Wagner (6.), 2:0, 3:0 Eisele (33., 90.+1)