Sportfreunde Breitbrunn mit torlosem Unentschieden gegen SV Erpfting

Nach ihrem jüngsten 8:1-Kantersieg ließen die Breitbrunner diesmal Punkte liegen.

Gegen den Siebtplatzierten SV Erpfting reichte die Durchschlagskraft der Gäste nicht, um sich als die überlegene Mannschaft zu behaupten. „Alles in allem geht das 0:0 deswegen in Ordnung“, fand Trainer Michael Dietz. Seine Sportfreunde brauchten zunächst einmal gute 15 Minuten, um sich auf den Gegner einzustellen, danach konnten sie den Hausherren allerdings auf Augenhöhe entgegentreten. Vor der Pause geschah dennoch wenig Spannendes. Erwähnenswert war nur der Kopfball von Leonhard Häusler nach einer Ecke der Gäste, der Ball sprang jedoch von der Unterkante der Latte zurück ins Feld. „Mit ein bisschen mehr Glück hätten wir da das 0:1 machen können“, bedauerte sein Coach. Anschließend zeigten sich die Kontrahenten erneut ebenbürtig, nur in der Schlussphase gewann Erpfting ein wenig die Oberhand. Zum Sieg reichte es jedoch nicht, am Ende stand eine Punkteteilung, mit der wohl beide Teams leben können. Sowieso richtete Dietz das Augenmerk schon wieder auf die folgende Aufgabe, denn nächste Woche gastieren die drittplatzierten Breitbrunner im ersten Rückrundenspiel beim Tabellenfünften TSV Finning. Der Trainer erwartet „einen ganz heißen Tanz. Beim letzten Mal konnten wir sie gerade so mit 3:2 schlagen“. Momentan trennen die beiden Teams sechs Punkte. fas