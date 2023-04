Hammer aus über 30 Metern: Wagner schießt Breitbrunn zum Derby-Sieg in Starnberg

Von: Kilian Drexl

Nadelstiche nach vorne setzten die Breitbrunner um Semjon Sailer (r. gegen Simon Neumeier) immer wieder auf dem Kunstrasen der SG Söcking-Starnberg. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Die Sportfreunde Breitbrunn setzten sich im Derby der aufstiegsambitionierten Mannschaften in Starnberg durch und ist wieder voll vorne mit dabei.

„Das war fußballerisch definitiv kein A-Klassenspiel. Der Ball ist auf beiden Seiten wirklich gut gelaufen“, sagte Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck über das Niveau der Partie am Samstagnachmittag bei der SG Söcking/Starnberg. Kolbeck lobte vor allem die Defensivleistung seiner Elf, die für ihn auch der Schlüssel zum Sieg war: „Wir standen in der Abwehr wahnsinnig gut und haben es geschafft, ihre schnellen Spieler so gut wie möglich unter Kontrolle zu kriegen.“

Maximilian Dietze, der auf gleich mehrere Stammspieler verzichten musste, sah bei seinen Starnbergern Steigerungspotenzial: „Wir waren für unsere Verhältnisse einfach schlecht. Breitbrunn wollte es auch mehr.“

Die SG war vor heimischer Kulisse als Erstes erfolgreich. Nach einem abgewehrten Breitbrunner Standard vollendete Neo Grießhammer einen gut ausgespielten Konter und traf zur Führung. Auf Breitbrunner Seite avancierte Michael Wagner zum Matchwinner. Nachdem er einen Gegenspieler im Mittelfeld aussteigen ließ, knallte er die Kugel aus mehr als 30 Metern zum umjubelten Ausgleich in den Winkel. „Was unsere Fans hier heute abgerissen haben, war auch echt brutal. Das hat uns zusätzlichen Rückenwind gegeben“, sagte Kolbeck, erfreut über die Unterstützung der 40 mitgereisten Anhänger.

Breitbrunn gelang es noch vor dem Seitenwechsel, die Begegnung komplett zu drehen. Erneut war es Michael Wagner, dessen langer Freistoß unter Mithilfe von Torwart Florian Pfaff den Weg ins Tor fand. (kd)