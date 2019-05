Sportfreunde Breitbrunn siegen mit frühen Treffern gegen Greifenberg 

Breitbrunn Coach Felix Mayer verabschiedet sich mit Klassenerhalt

von Tobias Huber schließen

Es ist die letzte Saison für Felix Mayer als Trainer der Sportfreunde Breitbrunn. Nach dem vergangenen Spiel gegen Greifenberg ist klar, dass er sich mit dem Klassenerhalt verabschiedet.

Felix Mayer wird sich am Saisonende mit dem Klassenerhalt aus Breitbrunn verabschieden. „Ich hätte auch in der Winterpause die Brocken hinschmeißen können. Aber so wollte ich mich nicht gehen“, sagte der Trainer der Sportfreunde. Stattdessen holte er mit seinem Team im neuen Jahr vier Siege, mit denen der Ligaerhalt in der A-Klasse geschafft wurde. Am Sonntag stellten die Breitbrunner Fußballer gegen den Nachbarn FC Greifenberg früh die Weichen auf Erfolg. Ludwig Häusler wurde kurz nach dem Anpfiff im Strafraum gefoult, Bastian Lemberger verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0. Eine knappe Viertelstunde später setzte sich Samuel Eisele über die linke Seite durch und traf unter dem Torwart hindurch zum 2:0. Greifenberg wurde in der gesamten Partie nur einmal richtig gefährlich. SF-Torwart Maximilian Lang entschärfte jedoch den Alleingang von Sebastian Kleischmann mit einer starken Fußabwehr (35.). Nach der Pause wurde die Partie immer zerfahrener. Einziger Höhepunkt war ein Pfostenschuss von Eisele. „Jetzt sind wir sogar Siebter. Diesen Platz würde ich gerne verteidigen“, sagte Mayer.

SF Breitbrunn - Greifenberg 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 B. Lemberger (2., FE), 2:0 Eisele (15.)