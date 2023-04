Breitbrunn voll drin im Aufstiegsrennen – SG Söcking/Starnberg im Disput mit Schiedsrichter

Von: Kilian Drexl

Teilen

Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck. © FuPa

Die Sportfreunde Breitbrunn sind nach dem deutlichen Heimerfolg gegen den SV Bernried voll drin im Kampf um den Aufstieg in die Kreisklasse.

„Das war heute eine super Mannschaftsleistung von uns. Da ist auch kein Einzelner im speziellen herauszuheben, alle haben es top gemacht“, resümierte Breitbrunns Coach Sebastian Kolbeck nach dem überzeugenden 5:0-Heimerfolg seiner Mannschaft gegen den SV Bernried. Breitbrunn dominierte den stark angeschlagenen Gegner aus Bernried, der bislang alle Spiele im neuen Jahr verlor, von Beginn an und ließ über die gesamte Spielzeit nichts anbrennen. Samuel Eisele schoss die Gastgeber nach 21 Minuten in Front. Mathieu Berk und Maximilian Koch legten noch vor dem Pausenpfiff zwei weitere Treffer nach und sorgten so schon früh in der Partie für klare Verhältnisse. „Es war insgesamt eine sehr gute Leistung. Wir sind durchweg diszipliniert und geordnet aufgetreten“, sagte Kolbeck. Auch im zweiten Spielabschnitt änderte sich nichts an der Kräfteverteilung und Breitbrunn hatte weiterhin deutlich mehr Spielanteile. Bastian Ass und Semjon Sailer durften in der Schlussphase nach zwei weiteren Treffern noch jubeln. (kd)

„Schlechteste Leistung, die ich in 30 Jahren gesehen habe“ – Dietze schimpft über Schiedsrichter

„Das war heute die schlechteste Schiedsrichterleistung, die ich in 30 Jahren Fußball gesehen habe“, wütete Spielgemeinschaft-Trainer Maximilian Dietze nach der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft bei Stoffen/Lengenfeld. „Ich habe noch nie so viele Fehlentscheidungen gegen eine Mannschaft gesehen. Auch die gegnerische Bank hat nur darüber gelacht“, fügte der Coach hinzu. Auch im Gespräch nach dem Spiel sei der Schiedsrichter gegenüber Dietze sehr provokativ aufgetreten. Dabei waren die Starnberger in der ersten Hälfte klar überlegen und gingen, nachdem Stoffens Johannes Förstl zwischenzeitlich mit einer sehenswerten Einzelaktion ausgeglichen hatte, durch Laurin Bopp in den ersten zehn Minuten zweimal in Führung. Dann folgte die Szene, die Dietze an diesem Tag am meisten erregte: Nachdem einem Starnberger Verteidiger im Strafraum aus kürzester Distanz ans Knie geschossen wurde, nahm Keeper Anton Kutschker den Ball mit den Händen auf. Der Schiedsrichter entschied in der Folge auf Rückpass und indirekten Freistoß, welchen Pascal Kadach zum 2:2-Ausgleich nutzte. In einem ausgeglichenen zweiten Durchgang gelang Florian Krauße in der Nachspielzeit dann auch noch der Siegtreffer für die Gastgeber. (kd)