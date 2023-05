Breitbrunn muss mit Punkt im Spitzenspiel leben: „Etwas unglücklich“ – Söcking/Starnberg siegt spät

Von: Kilian Drexl

Erzielte den 1:0-Führungstreffer für die SF Breitbrunn: Samuel Eisele (l.). Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Das Spitzenduell der A-Klassen-Meisterrunde zwischen den SF Breitbrunn und dem TSV Finning fand am Sonntag keinen Sieger. Die Partie endetet 2:2.

„Vor dem Spiel hätte ich den Punkt mitgenommen. Jetzt fühlt es sich erst mal im Zustandekommen etwas unglücklich an, dass es nur einer ist“, bilanzierte Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck. „Trotzdem ist das Ergebnis über 90 Minuten leistungsgerecht“, fügte der Übungsleiter hinzu. Damit haben die Breitbrunner noch immer alle Chancen auf den Aufstieg in die Kreisklasse. Die Gastgeber präsentierten sich spielerisch leicht überlegen, kamen aber nur nach Standards zum Erfolg. Samuel Eisele machte den Anfang und verlängerte das Spielgerät nach einer Eckballvariante über den Keeper hinweg ins Finninger Tor. Die Gäste fanden aber noch vor der Pause in Person von Tobias Geier die passende Antwort. Im zweiten Durchgang war es Bastian Lemberger, der Breitbrunn wieder per Kopf nach einer Ecke die Führung brachte. Kurz vor Schluss bekam Finning einen Foulelfmeter zugesprochen, den Dennis Greis zum Endstand verwandelte. In der Nachspielzeit hatten die Sportfreunde noch die riesige Chance auf den Siegtreffer, scheiterten jedoch am glänzend reagierenden Uli Bleicher.

„Hätten die Tore schon viel früher machen müssen“ – Last-Minute-Sieg für Söcking/Starnberg

Einzig die Chancenverwertung hatte SG-Trainer Maximilian Dietze am Samstagnachmittag am Spiel seiner Mannschaft in Bernried zu kritisieren. „Wir haben endlich mal wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir waren voll da und haben das Spiel über die volle Distanz kontrolliert“, erklärte der Übungsleiter. Ab der ersten Minute waren die Gäste aus Starnberg klar überlegen und erarbeiteten sich etliche hochkarätige Torchancen. Dabei scheiterte die Dietze-Elf aber immer wieder am eigenen Unvermögen oder dem glänzend aufgelegten Bernrieder Torhüter Kilian Brennauer. „Wir hätten die Tore schon viel früher machen müssen. Es kann nach der ersten Halbzeit schon 3:0 oder 4:0 stehen“, bemängelte der Coach. Erst in der Schlussphase fielen die Treffer auf beiden Seiten. Dominik Schäffler stand im Sechzehner richtig und schoss zur erleichternden Gästeführung ein. Die mangelnde Chancenverwertung hätte sich nach Tobias Schaffers Ausgleichtreffer per Kopf beinahe noch gerächt, doch Frederik Specht hatte das letzte Wort. Der Torjäger ließ einen Gegenspieler am Strafraumrand aussteigen und setzte die Kugel perfekt in den Winkel. (kd)