Sportfreunde zu selten in Bestbesetzung

Breitbrunns Trainer Mayer glaubt an den Klassenerhalt

Die Sportfreunde Breitbrunn sind in der A-Klasse 7 bis jetzt hinter den eigenen Erwartungen geblieben. In der Hinrunde belegt das Fußballteam von Felix Mayer den 13. und damit vorletzten Platz.

Breitbrunn– Die Vorbereitung in Breitbrunn lief alles andere als geplant. „Auch ich habe Fehler in der Vorbereitung gemacht“, gesteht sich SF-Coach Felix Mayer ein. Er sei fälschlicherweise davon ausgegangen, dass seine Fußballer konditionell in besserer Verfassung gewesen sind. Deshalb habe er bei den Einheiten in der Vorbereitung das Ausdauertraining außen vorgelassen.

Die ersten beiden Saisonspiele gingen dann auch mit jeweils 0:3 gegen Schwabhausen und in Kaufering verloren. „Die ersten beiden Spiele wurden verschwendet, da die Mannschaft sich noch nicht gefunden hatte“, sagt Trainer Mayer. In der dritten Partie gab es dann das erste Erfolgserlebnis für die Sportfreunde. Mit 6:0 fertigte Breitbrunn den FC Issing ab. „Das war eines der wenigen Spiele, in denen wir in Bestbesetzung spielen konnten. Und dazu war auch kaum Gegenwehr von Issing da.“

Fast die komplette Hinserie musste Mayer auf Leistungsträger Bastian Ass verzichten. Er ist beruflich sehr eingespannt und kann daher nur selten spielen. „Er ist der Antreiber im Mittelfeld, der bei jedem Spielstand alles für die Mannschaft tut und sich zerreißt“, lobt Mayer seinen Schützling. Nach dem eindrucksvollen Sieg gab es wieder zwei ernüchternde Niederlagen gegen die Sportfreunde Windach und zu Hause gegen den TSV Finning. Dann kam laut Mayer der Knackpunkt für die schwache Hinrunde seiner Mannschaft: die 2:3-Niederlage beim FC Dettenschwang. „Das Spiel hätten wir nicht verlieren dürfen“, meint der junge Trainer. „Dettenschwang spielt mit Libero. Wir konnten das erstmal gar nicht glauben, aber haben uns dementsprechend schwergetan. Aber normalerweise gewinnen wir so ein Spiel in neun von zehn Fällen.“ Dennoch war die Reaktion auf die bittere Niederlage gut. In den folgenden fünf Begegnungen verloren die Sportfreunde lediglich eines. Eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Saisonbeginn war für Mayer jedoch klar zu sehen. „In den letzten vier Spielen gegen Erpfting und Reichling hätten wir mit Glück auch in jedem punkten können“, so der Trainer. Spielerisch gehöre sein Team ins Tabellenmittelfeld.

Im Hinblick auf die Rückrunde zeigt sich Breitbrunns Coach kämpferisch: „Wir werden uns in der Rückrunde fangen und da unten rauskommen.“

Thomas Okon