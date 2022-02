Dennis Grassow: Vom Fußballprofi und Meistermacher zum Altenheim-Hausmeister

Von: Thomas Ernstberger

Mit der SpVgg Unterhaching machte Grassow den FC Bayern 2000 zum Deutschen Meister. © EBG

Aus der Landesliga in die Bundesliga: Dennis Grassow (50) ist einer der ehemaligen Starnberger Fußballer, für den sich dieser Traum erfüllt hat.

Starnberg - Der gebürtige Berliner kam 1991 zusammen mit Michael Wiesinger, Jörg Müller-Gesser und Harti Schmidt vom TSV 1860 München zum damaligen Landesligisten SpVgg Starnberg. Am Ende der Saison stieg er unter Trainer Charly Finsterer in die Bayernliga auf, war beim neugegründeten FC Starnberg eine feste Größe in der Abwehr.

Er war in allen 32 Punktspielen am Ball. Über die SpVgg Unterhaching (ab 1993) und mit dem 1.FC Köln (Januar 1998 bis 1999) führte Grassows Weg in die Bundesliga, wo er achtmal für die Rheinländer und 44-mal für Haching auflief. Heute hat er den vielleicht ungewöhnlichsten, aber auch erfüllendsten Beruf eines ehemaligen Bundesliga-Profis: Der zweifache Vater arbeitet als Hausmeister im Seniorenzentrum am Hachinger Bach in Taufkirchen.

Am 15. März feiert Grassow dort sein zehnjähriges Jubiläum. „Ich bin so was von glücklich und zufrieden hier. Mir liegt nicht nur der Job, mir liegen besonders die Menschen hier am Herzen“, sagt der frühere Abwehr-Bulle und ergänzt: „Es ist doch wunderbar, jeden Tag helfen zu können. Die Bewohner mögen mich, und ich kann ihnen etwas zurückgeben.“

Dennis Grassow: Wechsel zum FC Bayern kein Fehler

An seine Starnberger Zeit denkt Grassow immer noch gerne zurück: „Dieter Kurz und Ingo Lang wollten da richtig was auf die Beine stellen. Es war eine Wahnsinnstruppe, die wir damals hatten. Eine Topmannschaft aus erfahrenen Routiniers und jungen Talenten.“ Ein Team, das im September 1992 als Aufsteiger sogar Topfavorit 1860 mit 3:2 bezwang. 1993 suchte Grassow, der in Gauting wohnte, eine neue Herausforderung und wechselte zur SpVgg Unterhaching, die nach dem Abstieg wie Starnberg in der Bayernliga, der dritthöchsten Liga, spielte.

Eisenfuß im Einsatz: Dennis Grassow (r.) war nicht nur in seiner Starnberger Zeit als Abwehr-Bulle bekannt. © EBG

Mit Haching stieg er 1995 in die 2. Bundesliga auf. 1997 der Ruf des großen FC Bayern – doch sein Fußball-Glück fand der gelernte Installateur bei den Roten nicht: kein einziges Bundesliga-Spiel, nur ein Pflichtspiel beim 16:1 im DFB-Pokal gegen die DJK Waldberg. „Ich war genau im richtigen Alter. Und es ist kein Fehler, zu den Bayern zu wechseln, wenn man die Möglichkeit hat. Aber ich muss mir den Vorwurf machen, dass ich es nicht richtig gelebt habe“, sagt Dennis Grassow. „Ich habe damals nicht erkannt, dass das eine einmalige Chance ist.“ Immerhin: „Ich war bei Giovanni Trapattoni immer im Kader, saß immer auf der Bank. Sogar in drei Champions-League-Spielen in Paris, gegen Göteborg und Besiktas Istanbul.“

Grassow nur Bankdrücker – da schlug Lorenz-Günther Köstner, sein ehemaliger Hachinger Trainer, mittlerweile Coach beim 1. FC Köln, zu und holte ihn im Januar 1998 zu den Geißböcken. Grassow: „Mein Ziehvater wollte mich, da konnte ich nicht ,Nein‘ sagen.“ Seine Bundesliga-Premiere feierte er gegen Mönchengladbach. „Mir war gar nicht bewusst, dass das so ein heißes Derby ist.“ Köln gewann 3:2 – und Grassow bekam von seinem Mitspieler Toni Polster den Spitznamen „Eisenfuß“ verliehen. Trotz des Siegs ging’s am Saisonende runter in Liga zwei.

Dennis Grassow: Trainerjob ist nichts für den Familienmensch

Die verließ der Verteidiger im Sommer 1999 und kehrte zur SpVgg Unterhaching zurück, die gerade sensationell in die Bundesliga aufgestiegen war – erneut mit Köstner auf der Trainerbank. Bis 2005 blieb er dort, erlebte in zwei Jahren Bundesliga samt „Bayern-Meistermacher“-Sieg gegen Leverkusen seine erfolgreichste Zeit. Danach ging es noch nach Darmstadt (bis 2006) und zu Jahn Regensburg (bis 2009). Beim Jahn beendete Grassow seine aktive Karriere und stieg danach ins Trainergeschäft ein.

Aber nur kurz. Erst war er Coach der B-Jugend des TSV Gilching-Argelsried, im Sommer 2010 ging er als Co-Trainer von Günter Güttler zu Regionalligist SpVgg Weiden. Doch der Verein musste bald Insolvenz anmelden – und der ehemalige Profi erkannte frühzeitig: „Der Trainerjob ist nichts für mich. Immer auf des Messers Schneide, immer weit weg von der Familie. Ich war erst zwiegespalten, habe mich dann letztlich für mehr Bodenständigkeit entschieden.“

Dennis Grassow: Talent an die Kinder vererbt

Grassow erfuhr über seine Autowerkstatt in Taufkirchen, dass das Altenheim einen Hausmeister sucht: „Nach dem Vorstellungsgespräch war klar: Das mach’ ich.“ Seither lebt er in einer Dachgeschoss-Wohnung in seiner Arbeitsstätte, freut sich über den Zuspruch seiner Heim-Bewohner und kann für sich sagen: Alles richtig gemacht! Dem Fußball ist er treu geblieben: Er spielt bei den Senioren C (über 45 Jahre) des TSV Neuried sowie mit vielen ehemaligen Bayern-Spielern beim FC Bavaria Monaco und in der Hachinger Traditionself.

Grassows Spaß am Fußball haben seine Kinder geerbt. Sohn Luis (23), wie der Papa Innenverteidiger, spielte in der Jugend unter anderem beim SV Planegg-Krailling, ehe er in der A-Jugend Kapitän bei Haching wurde. Er spielte später mit dem FC Pipinsried in der Regionalliga. Mittlerweile studiert Luis Grassow Kriminalpsychologie in den USA und ist dort am Ball – bei den „Wildcats“, dem Uni-Team von Kentucky. Seine Schwester Marie (20), die eine Ausbildung zur Bürokauffrau macht, ist ebenfalls aktiv. Sie spielt für den TSV Neuried in der Bezirksoberliga. „Sehr erfolgreich“, wie der Vater stolz anmerkt. Der Fußball spielt immer noch eine wichtige Rolle im Leben des ehemaligen „Eisenfußes“. (Thomas Ernstberger)