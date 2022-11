SV Planegg: Stammspieler mit über vier Jahren Anlauf - Grillenberger wird zum Leistungsträger

Von: Michael Grözinger

Schmerzhafter Kontakt: Thomas Grillenberger (r.) zog sich im vergangenen Spiel eine Rippenprellung zu. © Schönwälder

Der Anlauf, den Thomas Grillenberger für seinen Stammplatz in der ersten Mannschaft des SV Planegg-Krailling genommen hat, war lang.

Planegg – Bereits 2018 wechselte der heute 26-Jährige von A-Klassist SC Baierbrunn an die Hofmarkstraße. Thomas Brylok, der in derselben Saison vom TSV Großhadern nach Planegg kam, hatte ihn zu diesem Schritt motiviert.

In der ersten ganzen Saison beim SVP gehörte Grillenberger unter Trainer Michael Lelleck bereits zum erweiterten Stammkreis bei den Schwarz-Blauen – dann warf ihn eine komplizierte und langwierige Verletzung der Fußwurzelknochen aus der Bahn. „Ich war zwei Jahre lang fast komplett raus“, erzählt Grillenberger. Der neue Coach, Manuel Eisgruber, kannte die Stärken des Linksfußes ohne Spielpraxis natürlich nicht, und so musste sich Grillenberger zunächst einmal in der zweiten Mannschaft herantasten, wo er prompt in der vergangenen Rückrunde Kapitän war. Coach Pero Januzovic kannte Grillenberger noch aus gemeinsamen Baierbrunner Zeiten. Er wusste um dessen Qualitäten, seine hohe Trainingsbeteiligung und vernünftige Grundeinstellung.

Doch der 26-Jährige wollte sich noch einmal in einer höheren Liga probieren, und so nahm er das Angebot dankend an, das er im September erhielt, und wechselte wieder fix ins Planegger Kreisliga-Team. Zwar findet der Vorjahresvierte auch mit Grillenberger aktuell noch nicht so recht in die Spur und steht mittlerweile sogar auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Doch Trainer Andreas Budell, der den Linksfuß noch aus seinen Zeiten als Reserve-Coach des SVP kennt, weiß, dass er sich auf ihn verlassen kann. „Er bringt seine Leistung“, sagt Budell, der Grillenberger am liebsten auf der linken Außenbahn – vorne oder hinten – einsetzt.

Am Sonntag kann Thomas Grillenberger sein Potenzial allerdings nicht abrufen, das steht schon fest. Er fehlt Planegg im letzten Hinrundenspiel beim TSV Solln mit einer Rippenprellung (14 Uhr, Herterichstraße). Dennoch rechnet sich Budell, der außerdem auf Moriz van Boyen und möglicherweise auf Ricardo Wassermann verzichten muss, beim Aufsteiger etwas aus. Wenngleich Solln mit einem bärenstarken Spurt von zwischenzeitlich sieben Siegen am Stück bis auf Platz vier der Tabelle geklettert ist. Budell glaubt, dass es gegen die „talentierte, junge, aber auch körperbetont spielende Mannschaft“ vor allem auf eines ankommt: „Es ist eine Motivationssache.“ Gegen die Topteams stimmte die Einstellung zuletzt häufiger. Daran muss der SVP anknüpfen. (mg)