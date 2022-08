Sticheleien vor dem Derby

Stets brisant: Auch vor dem nächsten Derby zwischen dem TSV Oberalting und der Gilchinger Reserve knnistert es . © Jaksch

Fußball-Kreisklassist TSV Oberalting empfängt am Samstag den TSV Gilching II. Erneut steckt einiges an Brisanz in dem Derby zweier Mitfavoriten.

Oberalting/Gilching – Den TSV Oberalting-Seefeld und die zweite Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried trennten in der vergangenen Saison nur zwei Punkte. Mit 54 (Gilching II) und 52 Zählern (Oberalting) landeten beide Teams hinter den Aufsteigern TSV Geiselbullach und SC Weßling auf den Plätzen drei und vier der Kreisklasse 1. Viele Mitbewerber haben die beiden Teams in dieser Saison als heiße Kandidaten für einen Sprung in die Kreisliga auf dem Zettel. Bereits am dritten Spieltag treffen beide nun erstmals aufeinander.

Zwar ist es noch früh in der Saison, dennoch ist das Duell an diesem Samstag in Oberalting (11 Uhr) für beide Mannschaften eine wichtige Standortbestimmung. Für Oberaltings Trainer Thomas Dötsch sind die Rollen dabei klar verteilt. „Wir haben in der letzten Saison zweimal gegen Gilching verloren, ihr klares Ziel ist der Aufstieg und sie haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Sie kommen als Favorit nach Oberalting, aber wir wollen natürlich den Favoriten zum Stolpern bringen.“ Gilchings Trainer Robert Brand sieht den Druck beim Gastgeber. „Sie sind gefragt und müssen das Spiel machen. Wenn wir Unentschieden spielen, haben wir immerhin den Abstand gehalten. Und selbst eine Niederlage wäre für uns halb so wild, die Saison ist schließlich noch lang.“

Thomas Dötsch sieht den TSV Gilching II als Favorit, den er aber zum Stolpern bringen will. © Stefan A. Schuhbauer - v. Jena

Beide Mannschaften sind nicht nur sportliche Konkurrenten, sondern sich auch sonst nicht gerade in tiefer Freundschaft verbunden. Bereits im Rückspiel der Vorsaison gab es Verstimmungen, als Gilching II einer Spielverlegung nicht zustimmte. „Das hat die Oberaltinger damals ziemlich geärgert“, sagt Brand. Diesmal hingegen äußert der Gilchinger Übungsleiter seinen Unmut. Und zwar darüber, dass die Partie nicht zur gewohnten Oberalting-Anstoßzeit am Freitagabend, sondern am Samstagvormittag stattfindet. „Am Freitag muss etwas am Platz gemacht werden, deshalb spielen wir eben einen Tag später“, so Dötsch. Brand ist sich dagegen sicher: „Natürlich spielen sie deshalb am Samstag, damit wir möglichst wenige Spieler aus unserer ersten Mannschaft einsetzen.“ Das Gilchinger Landesliga-Team ist nämlich ebenfalls an diesem Samstag im Einsatz, um 14 Uhr beim FV Illertissen II. „Das sind Spielchen, aber die können wir gerne mitspielen. Wir sind nicht blauäugig und werden trotzdem mit einer schlagkräftigen und hoch motivierten Mannschaft dort hinfahren“, kündigt Brand an.

Robert Brand fährt mit seinem Team mit Respekt, aber ohne Angst nach Oberalting. © Photographer: Andrea Jaksch

Der Trainer der Gilchinger Reserve ist mit dem Saisonstart zufrieden. In den ersten beiden Spielen beim SV Inning (2:0) und gegen den FC Puchheim (2:1) hat seine Mannschaft zwar kein Feuerwerk abgebrannt, aber keine Punkte abgegeben. Angreifer Maximilian Michl überzeugte zuletzt mit Effektivität vor dem gegnerischen Tor, und mit Michael Suck steht auch wieder ein gelernter Torhüter zur Verfügung. „Wir haben einen gewissen Respekt vor Oberalting, aber wir werden uns nicht in die Hose scheißen“, sagt der Gilchinger Übungsleiter, und ergänzt: „Wir haben 14, 15 Leute mit Qualität. Wir müssen nicht auf drei, vier Einzelspieler setzen.“

Die Gastgeber hatten in der Vorbereitung mit Personalproblemen zu kämpfen, haben ihren Kader zuletzt aber wieder aufgestockt. Etwa 20 Spieler zählen laut Dötsch inzwischen zum Aufgebot, darunter mit Tim Oliver Prammer auch ein weiterer Rückkehrer von Kreisliga-Aufsteiger SC Weßling, der dort in der Vorsaison zu den Top-Scorern gezählt hatte. „Die Differenzen sind ausgeräumt, und er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen“, sagt Dötsch. Allerdings sei Prammer, wie viele weitere Spieler, noch nicht in Topform. „Hätte ich meinen Kader vor sechs Wochen schon gehabt, könnte ich etwas dazu sagen, ob wir um den Aufstieg mitspielen können. Aber jetzt müssen wir erst einmal schauen. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit“, so Dötsch.

Der Saisonstart verlief mit vier Punkten aus zwei Spielen ordentlich. Doch aus vier Punkten wurde am Freitag plötzlich einer. Der 3:1-Auftaktsieg gegen den Gautinger SC wurde nachträglich als Sieg für Gauting gewertet. „Der BFV hat uns geschrieben, dass wir Markus Hüttling und Benedikt Huber unerlaubt eingesetzt hätten“, berichtet Dötsch. Er betont jedoch: „Beide haben sich fristgerecht beim SC Weßling abgemeldet und auch das Geld ist dort rechtzeitig eingegangen. Das muss jetzt erst noch in Ruhe geklärt werden.“ Bitter für Oberalting: Nicht nur die Punkte sind vorerst weg, auch beide Spieler wurden für drei Spiele gesperrt und können am Samstag nicht auflaufen.