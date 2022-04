Stockdorf: TV bleibt auf Relegationskurs - Fürstenfeldbruck kommt nicht über ein Remis hinaus

FUSSBALL: A-KLASSE 2

Von Tobias Empl schließen

Der TV Stockdorf bleibt nach dem Sieg in Emmering weiter auf Relegationskurs. BVTA Fürstenfeldbruck kommt gegen den SC Wörthsee nicht über ein Remis hinaus.

FC Emmering – TV Stockdorf 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Dachgruber (57.)

Der TV Stockdorf bleibt auf Kurs in Richtung Aufstiegsrelegation. Bei der Emmeringer Reserve reichte der Elf von Trainer Korbinian Halmich ein Kopfballtor von Luca Dachgruber nach einer Flanke von Benedikt Bendel (57.) zum vierten Sieg in Folge. Das Ergebnis spiegelte für Halmich aber nicht die Überlegenheit der Gäste wider: Die Stockdorfer vergaben zahlreiche Möglichkeiten, und nach gut 70 Minuten wurde ihnen auch noch ein Tor von Felix Pleyer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt – nachdem der Schiedsrichter den Treffer eigentlich bereits für gültig befunden hatte. Ausschlaggebend für die Revision der Entscheidung sei nicht der in der A-Klasse freilich nicht eingesetzte Videoschiedsrichter gewesen, sondern lautstarke Reklamationen der Gastgeber, so Halmich. Aufgrund des Sieges hielt sich der Stockdorfer Ärger über das diskussionswürdige Vorgehen in Grenzen. (te)

BVTA Fürstenfeldbruck – SC Wörthsee 2:2 (2:2) Tore: 0:1 Zacherl (7.), 0:2 Polz (15.), 1:2 Brkic (42.), 2:2 Sharif (45.+2)

Ein richtig gutes Spiel zeigten die Wörthseer bei Aufstiegsaspiranten BVTA. Nach einem Spuck-Eklat im Hinspiel war allen Beteiligten wichtig gewesen, dass das Rückspiel fair vonstattengeht. „Das war der Fall. Kompliment an den BVTA – von Beginn an heute ein fairer Gegner“, sagte SCW-Spielertrainer Stefan Schick. Seine Mannschaft kam perfekt in die Partie: Florian Zacherl traf nach einer Ecke (13.), Nico Polz erhöhte per Traumtor auf 2:0 (15.). Anschließend kamen auch die Brucker besser ins Spiel. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause durch Miralem Brkic und Ahmed Sharif sorgte für ein schmeichelhaftes Unentschieden aus Sicht der Gastgeber. In der zweiten Hälfte hatte Wörthsee noch Chancen zum Sieg, doch am Ende blieb es beim Remis. „Ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft“, befand Schick, der selbst in der Innenverteidigung auflief. (tao)