TSV Peißenberg verliert beim SC Pöcking – Stoßberger sauer über Schiedsrichterzuteilung

Von: Oliver Rabuser

Michael Stoßbergers Treffer zum 1:1 reichte seiner Mannschaft am Ende nicht für einen Punktgewinn in Pöcking. © TSV Peißenberg

Der TSV Peißenberg verliert knapp in der Kreisliga 2 beim SC Pöcking. Michael Stoßberger ist anschließend mit der Schiedsrichtereinteilung unzufrieden.

Peißenberg – Die Erregung konnte Michael Stoßberger noch zwei Stunden nach Spielende kaum verbergen. „Das war unterste Schublade und hat mit Fairplay nichts zu tun“, echauffierte sich der Spielertrainer des TSV Peißenberg nach der 1:2-Niederlage in der Kreisliga 2 beim SC Pöcking.

Peißenberger Spielertrainer Stoßberger gratuliert: „Pöcking hatte mehr Chancen und verdient gewonnen“

Es war nicht das Ergebnis, das Stoßberger erzürnte. Vielmehr empörte sich der Trainer über eine Aussage des Schiedsrichters nach Spielende. Stoßberger wollte wissen, warum der Kontakt zweier Pöckinger an seiner Person nicht zum Strafstoß geführt habe. Laut Aussage des TSV-Trainers habe Referee Mahmoud Adlouni geantwortet, dass „unser Torhüter“ angegangen worden wäre. Zur besseren Einschätzung: Adlouni hat zusammen mit SC-Coach Simon Gebhart und Ex-Spieler Torsten Luppart zusammen beim MTV Berg gekickt. Die Schiedsrichter-Einteilung hätte fraglos glücklicher sein können. „Pöcking hatte mehr Chancen und verdient gewonnen“, sagte Stoßberger. „Aber mit den lächerlichen Geschenken war es schwierig für uns.“

Der SC ging per Elfmeter in Front (11.). Nach der Pause ging’s dann los. Dem TSV wurden Stoßberger zufolge wenigstens zwei Vorteilssituationen grundlos abgepfiffen. Nicht so beim Ausgleich: Stoßberger köpfte eine Freistoßflanke von Johannes Jungmann in die Maschen. Der Siegtreffer der Heimelf fiel durch Markus Schulz, der bei einem weiten Einwurf „nicht gedoppelt“ wurde und so seine Größenvorteile ausspielen konnte. Stoßberger sagte mit Blick auf die Meisterrunde: „Man sieht sich immer zweimal im Leben.“ (or)

SC Pöcking - TSV Peißenberg 2:1

Tore: 1:0 (11.) Shaqiri (Elfmeter), 1:1 (64.) Stoßberger, 2:1 (73.) Schulz. Gelbe Karten: Pöcking 1, Peißenberg 1. Schiedsrichter: Mahmoud Adlouni. Zusch.: 125.