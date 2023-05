„Hätte es bei Gelb belassen können“: Strittiger Platzverweis nach Schiri-Beleidigung bei Herrsching

Sandro Pasalic ist Spielertrainer des TSV Herrsching. © Privat

Beim Remis zwischen Maisach II und dem TSV Herrsching gab es kurz vor Schluss eine Beleidigung gegen den Schiri. Roko Pelaic flog in Folge vom Platz.

Der TSV Herrsching teilte sich am letzten Spieltag die Punkte mit dem SC Maisach II. In einem Spiel um die goldene Ananas zeigten sich vor allem die Maisacher noch erstaunlich motiviert und griffig in den Zweikämpfen. Die Mannschaft von Spielertrainer Sandro Pasalic hatte hingegen kaum noch Spieler und musste mit ihrem letzten Aufgebot antreten. „Wir mussten einer anstrengenden Saison Tribut zollen“, sagte Pasalic, der selbst seit Monaten verletzt ist.

In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Herrsching hatte spielerische Vorteile, dafür war Maisach kämpferisch überlegen. In der zweiten Halbzeit gingen die Ammerseer früh durch Neuzugang Timmy Ghulam in Führung. Wenig später legte Roko Pelaic zum 2:0 nach. Dann kam nach rund 60 Minuten allerdings ein Bruch ins Herrschinger Spiel, und Maisach dominierte. Per Elfmeter verkürzte Moritz Kiebele zum 1:2.

Kurz vor Spielende gab es eine strittige Situation, bei der Pelaic für eine vermeintliche Beleidigung Rot sah. „Bei einem ‚bist du blind?’ hätte man es bei Gelb belassen können, zumal nicht final geklärt wurde, wer das tatsächlich gesagt hatte“, meinte Pasalic. Das 2:2 erzielte Maisachs Robert Schneider in der Nachspielzeit. (tao)

SC Maisach II – TSV Herrsching 2:2 (0:0) Tore: 0:1 Ghulam (47.), 0:2 Pelaic (58.), 1:2 Kiebele (73./FE), 2:2 Schneider (90.+4) – Rote Karte: Pelaic/TSV (87., Schiedsrichterbeleidigung)

SC Pöcking II: Sieg am grünen Tisch

Für den SC Pöcking II ging die Saison kampflos zu Ende. Der TSV Schondorf II konnte erneut keine Mannschaft an den Start bringen, weswegen die Mannschaft von SCPP-Trainer Alexander Kirst am Samstag einen freien Tag hatte. Das Spiel wird mit 2:0 für die Pöckinger gewertet.

Generell wird Kirst zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft in der Abstiegsrunde sein. Als Aufsteiger konnte seine Elf respektable 16 Punkte einfahren und hatte kaum ernste Abstiegssorgen in der laufenden Runde. (tao)

SC Pöcking-P. II – TSV Schondorf II X:0