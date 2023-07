Stürmer mit richtigem Riecher – Gilchings Andre‘ Gasteiger feiert ersten Treffer beim Einstand

André Gasteiger traf gleich zum Einstand. F.: Fupa © FuPa

Nur drei Tage nach dem 3:0-Auftaktsieg über Aufsteiger SC Aufkirchen steht das erste Auswärtsspiel für den TSV Gilching-Argelsried an.

Gilching – André Gasteiger hatte den richtigen Riecher. „Unser Trainer hat uns gesagt, dass wir verstärkt auf Flanken setzen sollen. Also habe ich darauf spekuliert und stand goldrichtig“, sagt der 26-Jährige. Mit seinem Kopfball zum 1:0 leitete der Angreifer den 3:0-Erfolg des TSV Gilching-Argelsried zum Saisonstart ein. Es war damit für den in Bruneck geborenen Südtiroler das perfekte erste Punktspiel im neuen Trikot. Mit 19 Jahren zog er zum Studieren nach München. „Ich hoffe, ich werde im August meinen Master in meinem Sprachstudium erfolgreich beenden“, sagt Gasteiger, der nebenbei bereits als Übersetzer arbeitet.

Bei seiner letzter Station in Grünwald war es nicht mehr rund gelaufen. „Die Fahrstrecke war relativ weit, und ich konnte wegen meiner Masterarbeit nicht mehr regelmäßig kommen. Aber wir haben uns im Guten getrennt“, erzählt Gasteiger. Umso verlockender war jedoch der Anruf von Trainer Sebastian Stangl vor drei Monaten. „Wir kannten uns noch aus unserer gemeinsamen Zeit in Karlsfeld“, sagt Gasteiger. Beide erlebten von 2018 bis 2021 drei erfolgreiche Jahre bei der Eintracht. In 57 Begegnungen traf der Stürmer 18-mal und bereitete zudem 13 Tore vor. „Er hat mir gesagt, dass Gilching genauso ein familiärer Verein wie Karlsfeld ist“, teilt Gasteiger mit. Stangl ist froh, wieder mit dem Angreifer zusammenarbeiten zu können. „Er ist genauso flexibel einsetzbar wie unsere anderen Stürmer“, lobt der neue Gilchinger Coach.

Diese Stärken sollen dem TSV auch im ersten Auswärtsspiel der Runde zu drei Punkten verhelfen. Am heutigen Dienstag (18.45 Uhr, Arena Memmingen, Bodenseestraße) tritt das Team beim FC Memmingen II an, der zum Start weniger erfolgreich war. Beim VfB Durach setzte es eine 1:4-Pleite. „Das macht die Aufgabe nicht leichter. Memmingen wird alles dafür tun, einen Fehlstart zu verhindern“, mahnt Stangl. Seine Elf müsse wieder an die Grenzen gehen, um dort zu bestehen.

Nicht mithelfen kann Torhüter Sebastian Hollenzer, der aufgrund privater Verpflichtungen nicht mitreisen kann. Ansonsten dürfte Stangl an seiner Startformation nicht viel ändern. Amine Benouachkou wurde zwar nach einer halben Stunde ausgewechselt, doch dies hatte taktische Gründe. Sein Vertreter Burkibar Cisse war prompt an der Entstehung des 1:0 beteiligt. „Für die Startelf reicht es aber nicht, er trainiert erst seit gut einer Woche mit“, stellt Stangl fest. Daniel Hägler spielte gut eine Dreiviertelstunde. „Das war auch schon Schonung für das nächste Spiel. Die Pause ist ja kurz“, erläutert Stangl. Sven Kosel spielte dagegen fast komplett durch. Der Youngster, der vom TSV Dachau 65 gekommen war, hinterließ einen starken Eindruck als Sechser neben Kapitän Marco Brand. „Er hat das gut gemacht“, lobte Stangl. (toh)