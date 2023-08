Super-GAU zum Saisonstart – Bezirksligaabsteiger MTV Berg geht in Geretsried 0:4 unter

Teilen

Komplett verkorkst war der Saisonauftakt des MTV Berg (2.v.l. Fabian Kaske) beim TuS Geretsried II. Foto: rudi stallein © rudi stallein

Der MTV Berg hat seinen Saisonauftakt in der Kreisliga in den Sand gesetzt. Gegen Geretsried blieb der Bezirksliga-Absteiger ohne Chance.

Berg – Wolfgang Krebs war bedient. „Für mich war es nicht der Super-Cup, sondern der Super-GAU“, sagte der Trainer des MTV Berg nach dem völlig verpatzten Start in die Kreisliga-Saison. Seine Fußballer gingen am Samstag bei Aufsteiger TuS Geretsried II überraschend mit 0:4 (0:2) unter, ehe wenige Stunden später der FC Bayern um den ersten Titel der Saison gegen Leipzig spielte – und ebenfalls deutlich verlor.

Krebs setzte im ersten Match nach dem Abstieg aus der Bezirksliga im Gegensatz zur Vorbereitung vor allem auf erfahrene Spieler. Einzig Christoph Speth (18 Jahre) und Moritz Wopper (18) durften von Beginn an ran. „Im Nachhinein war das wohl ein Fehler“, bekannte Krebs. Seine routinierten Spieler hätten sich zu sehr auf ihre spielerischen Fähigkeiten verlassen. „In dieser Liga sind aber andere Qualitäten gefragt“, konstatierte Krebs.

Sein Team präsentierte sich im Abschluss zu harmlos und hinten zu löchrig. So konnte Jonas Gall bereits in der 17. Minute das 1:0 erzielen. Sieben Minuten später folgte der nächste Rückschlag. Bei einem langen Ball verschätzte sich Markus Hartmannsgruber, der aufgrund eines Torhüter-Engpasses aushalf, und rutschte aus. Sebastian Schrills musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Erst durch die Einwechslungen von Patrick Allihn und Hannes Rittweger rund fünf Minuten vor der Pause kam mehr Stabilität ins MTV-Spiel.

Doch auch in der zweiten Hälfte wollte den Bergern an diesem rabenschwarzen Tag nichts Zählbares gelingen. In der Schlussphase kam es noch schlimmer. Ein klares Foul von Florian Auburger an der Grenze des Sechzehners verortete der Schiedsrichter im Strafraum und gab Elfmeter. Diesen Strafstoß verwandelte Dominik Podunavac genauso wie den fünf Minuten später. Dabei sah Übeltäter Hartmannsgruber zu allem Überfluss auch noch die rote Karte. „Das war eine Doppelbestrafung, die aus meiner Sicht nicht nötig war“, beschwerte sich Krebs. In Panik wollte er angesichts des völlig misslungenen Starts aber nicht verfallen. „Wir haben zwar keinen Harry Kane, doch wir werden die Niederlage richtig einordnen und unsere Lehren daraus ziehen“, sagte er. (toh)