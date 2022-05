Enttäuschung in Bad Heilbrunn: TSV Gilching verpatzt allerletzte Chance gegen Kellerkind

Bereits das neunte Unentschieden seiner Mannschaft in dieser Saison musste Gilchings Trainer Peter Schmidt in Bad Heilbrunn mitansehen. © andrea jaksch

Zumindest die 60-Punkte-Marke wurde geknackt: Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried kamen am Samstag beim abstiegsbedrohten SV Bad Heilbrunn jedoch nicht über ein mageres 0:0 hinaus.

Gilching - Da Sonthofen erwartungsgemäß nicht patzte, hätte jedoch auch ein Sieg nichts genutzt. Damit hatte Peter Schmidt nicht gerechnet. „Wir hatten in der ersten Halbzeit gefühlt so viel Ballbesitz wie noch nie in dieser Saison“, staunte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried. Eigentlich war er davon ausgegangen, dass die Gastgeber von Beginn an nach vorne stürmen würden. Stattdessen ließen sie dem TSV oft freies Geleit. „Wir konnten damit aber nicht viel anfangen“, bekannte Schmidt. Die beste Chance des Tabellendritten vergab Maximilian Hölzl, der in der 36. Minute an SVH-Torwart Christoph Hüttl scheiterte.

In der Pause hatte SV-Coach Walter Lang seine Landesliga-Fußballer aber offenbar daran erinnert, dass den Hausherren im Abstiegskampf am vorletzten Spieltag nur ein Sieg weiterhilft. Plötzlich entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Dabei half den Gästen gleich zweimal das Aluminium. Zunächst scheiterte Anton Krinner an der Latte, in der 70. Minute schoss Maximilian Specker an den Pfosten. Wenig später vergab Specker alleine vor dem gegnerischen Tor. Da auch die Gilchinger selbst beste Möglichkeiten nicht verwerten konnten, blieb es beim mageren 0:0.

Für den TSV war es zu verschmerzen, denn selbst ein Dreier hätte im Kampf um Rang zwei nichts mehr gebracht. Sonthofen gewann mit 2:0 in Mering und darf damit in der Relegation um den Aufstieg in die Bayernliga antreten. „Ich hätte gerne nicht nur die 60-Punkte-Marke übersprungen, sondern auf 62 Zähler gegangen. Die Welt geht deshalb aber nicht unter“, so Schmidt.

Die Gastgeber verpassten dagegen die große Chance, den direkten Abstiegsrang zu verlassen. Konkurrent Neuburg hatte zeitgleich mit 2:5 in Geretsried verloren. „Ich hoffe, sie schaffen es noch. Dieser Verein hat schon einen gewissen Charme“, sagte Schmidt. Der SVH hatte nur mit Spielern aus dem eigenen Umfeld den Sprung in die sechste Liga geschafft und diesen Weg auch dort fortgeführt. „So etwas ist vorbildlich“, lobte der Gilchinger Coach. Ganz anders sieht er die Lage beim SC Ichenhausen. „Das ist beschämend“, urteilte Schmidt. Die Schwaben verfügen im ganzen Verein nur über eine Mannschaft. Nach dem Abschied des Sponsors wird der SCI in der nächsten Saison wohl nicht mehr in der Landesliga antreten. „So etwas darf eigentlich nicht passieren“, sprach Schmidt Klartext.

SV Bad Heilbrunn – TSV Gilching-A. 0:0

SV Bad Heilbrunn: Hüttl - Pföderl, Kapfhammer (59. F. Schnitzlbaumer), Mertens, Pappritz (87. Schmöller), Gellner (60. A. Specker), Krinner, Lechner (81. Schmid), M. Schnitzlbaumer, Auer, Tiedt (60. M. Specker)

TSV Gilching: F. Ruml - Süli, Buchinger, Freinecker (46. Birkner) - Meißner, M. Ruml (60. Brand), Ersoy (69. Batzer), Doqaj (46. Engelhardt), Diker (79. Häusler) - Hölzl, Ebeling

Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (FV Burgberg)

Zuschauer: 258