SV Erpfting: Torwart erzielt Ausgleich in der 96. gegen Breitbrunn

In der Nachspielzeit haben die Sportfreunde doch noch den Ausgleich kassiert, nach einer gut geführten Partie gegen Erpfting.

Breitbrunn - Doch damit nicht genug: Der Torschütze war niemand Geringeres als der Erpftinger Torhüter Simon Moritz, der am Ende einen Punkt für seine Mannschaft rettete und sein Team vorher schon mit einigen sehenswerten Paraden gegen die Ammerseer im Spiel gehalten hatte. „Es war ein wirklich gutes Spiel von uns“, sagte Dietz.

Allerdings hatte es lange gedauert, ehe die Breitbrunner ihre spielerische Überlegenheit auch tatsächlich in Zählbares ummünzen konnten. In der 69. Minute war es Samuel Eisele, der mit seinem zwölften Saisontor die hochverdiente Führung für die Sportfreunde erzielte. Wenig deutete anschließend auf einen Ausgleich der Gäste hin – allerdings hatte Erpftings Keeper Moritz etwas gegen die Niederlage seines Teams, schaltete sich mit nach vorne ein und sorgte in der sechsten Minute der Nachspielzeit für das 1:1. (Thomas Okon)