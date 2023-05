Rückschläge im Kellerkampf: Inning und Pentenried verlieren und bangen weiter um Klassenerhalt

Teilen

Da hilft auch kein Reklamieren: Der SV Inning um Sascha Raebiger (l.) und Keeper Alexander Hein unterlag 1:4. Foto: aj © aj

Der SV Inning hat das Kellerduell gegen die zweite Mannschaft von Landesligist Olching am Sonntagnachmittag deutlich verloren.

SV Inning – SC Olching II 1:4 (0:3) Tore: 0:1 Heiß (11.), 0:2, 0:3 Renn (22., 38./FE), 0:4 Heiß (51.), 1:4 Sar (79.) – Bes. Vorkommnis: SV Inning verschießt Strafstoß (48.)

Mit einem Sieg hätten die Gastgeber den Relegationsplatz in der Abstiegsrunde E verlassen können, nun müssen sie angesichts von nur noch zwei Zählern Vorsprung auf Olching sogar noch den direkten Abstieg befürchten. „Wir werden nicht aufgeben und nächste Woche wieder alles geben. Aber es wird schwer“, sagte SVI-Trainer Wolfgang Kampinski. Allerdings rechnet er in der kommenden Woche gegen den bereits geretteten Spitzenreiter VfL Egenburg möglicherweise sogar mit einer leichteren Aufgabe als an diesem Sonntag gegen den SCO, der die Partie unbedingt gewinnen musste. Für dieses Ziel setzten die Gäste unter anderem auf den 32-jährigen Angreifer Sebastian Heiß, der in dieser Saison bereits auf 26 Einsätze für Olchings Landesliga-Mannschaft kommt. „Es ist schön, wenn du auf solche Leute zurückgreifen kannst“, so Kampinski, der im Vergleich zum 4:3-Hinspielsieg seines Teams einige neue Gesichter bei den Gästen entdeckte. Bereits nach elf Minuten schoss Heiß das 1:0, Leon Renn legte vor dem Halbzeitpfiff zwei weitere Treffer, einen davon per Elfmeter, nach. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Heiß mit dem 4:0 für die endgültige Entscheidung, nachdem kurz zuvor die Inninger per Strafstoß die Chance auf das 1:3 vergeben hatten. Constantin Sar konnte erst in der Schlussphase 1:4 verkürzen. „Vielleicht ist es etwas zu hoch ausgefallen, aber es war eine verdiente Niederlage. Sie haben aus sechs Chancen vier Tore gemacht, wir aus sechs Chancen nur eines“, fasste Kampinski zusammen.

TSV Pentenried – SV Igling 2:3 (2:2) Tore: 1:0 Grbic (9.), 1:1 Hartmann (26.), 1:2 Götzfried (35.), 2:2 Karaduman (44.), 2:3 Berger (65.)

Der Aufwärtstrend von Kreisklassist Pentenried ist am Wochenende gestoppt worden. Gegen den bis dahin punktgleichen Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt aus Igling verloren die Römerfelder trotz früher Führung. „Wir haben nicht unseren besten Tag erwischt, und Igling hat es einen Tick mehr gewollt als wir“, kommentierte TSV-Trainer Magnus Piele die Niederlage. Mit einem Sonntagsschuss von Omer Grbic zum frühen 1:0 begann die Partie perfekt für die Gastgeber. Doch nach einer knappen halben Stunde gelang den Gästen – ebenfalls durch einen traumhaften Distanzschuss von Felix Hartmann – der Ausgleich. Kurz darauf brachte Maximilian Götzfried den SVI sogar in Führung. Pentenried blieb allerdings im Spiel, und Tuncay Karaduman traf kurz vor der Halbzeitpause zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber die Führung auf dem Fuß, aber ein Iglinger kratzte den Ball in höchster Not für seinen geschlagenen Torhüter noch von der Linie. Nur wenig später nutzte auf der anderen Seite Julian Berger Abstimmungsprobleme in der TSV-Hintermannschaft nach einem Eckball und traf zum 3:2-Endstand. „Wir müssen es schnell abhaken und uns nach dem Rückschlag vielleicht wieder einen Tick mehr konzentrieren“, resümierte Piele. Am kommenden Sonntag empfangen die Römerfelder Schlusslicht SC Olching II zum nächsten Kellerduell. (te)