SV Inning macht nur halben Schritt: „Alle haben sich voll reingehauen“

Praktisch aus dem Nichts gelang in der 10. Minute Jonas Schmid (2.v.r.) die Inninger Führung. Foto: andrea jaksch © andrea jaksch

Die Fußballer des SV Inning haben nur einen halben Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Rückspiel findet am Sonntag beim TSV Finning statt.

Inning – Gestern Abend musste sich der Kreisklassist zu Hause im ersten Relegationsspiel gegen den TSV Finning mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden zufrieden geben. Als die beiden Mannschaften aufs Feld liefen, rieben sich die Inninger Fans erst einmal die Augen. In der Startelf der Ammerseer stand überraschend Daniel Leitmeier. Der 32-jährige Mittelfeldspieler, der in diesem Jahr noch kein einziges Spiel absolvieren konnte, gab überraschend sein Comeback.

Das aber gab dem SV Inning zunächst keine Sicherheit, die Gäste aus Finning übernahmen sogleich das Kommando und starteten einige gefährliche Angriffe. Umso überraschender die Führung für Inning: Quasi aus dem Nichts gelang Jonas Schmid nach zehn Minuten das 1:0 für die Hausherren. Nach einer zu kurzen Kopfballabwehr setzte er aus zehn Metern aus halbrechter Position zum Fallrückzieher an, und der Ball schlug im Finninger Kasten ein – ein Treffer der Marke „Tor des Monats“.

Die Führung gab dem Team von Trainer Wolfgang Kampinski sichtlich Auftrieb. Die Heimelf fand immer besser ins Spiel, ohne sich allerdings zwingende Gelegenheiten zu erarbeiten. Dennoch konnte der SVI die knappe Führung in die Pause bringen, obwohl der TSV Finning insgesamt die bessere Spielanlage und mehr Torchancen hatte.

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine. Und beinahe wäre Jonas Schmid kurz nach Wiederanpfiff das 2:0 gelungen, doch er verpasste die Hereingabe eines Mitspielers um eine Fußspitze. Danach war die Partie sehr ausgeglichen, spielte sich vornehmlich im Mittelfeld ab. Zu hohes Risiko wollten offenbar beide Teams nicht eingehen. Die nächste Chance hatte aber wieder Inning, doch Leitmeiers Schuss wurde zunächst geblockt, der Nachschuss landete in den Armen von TSV-Keeper Peter Kaindl. Und alle Finninger Angriffsversuche machte die nun konsequenter agierende Inninger Defensive zunächst zunichte. Bis zur 78. Minute – da waren die Gastgeber einmal unsortiert, so dass Domenik Lindner frei durchkam und zum 1:1 einnetzte. In den letzten zehn Minuten drückte Finning auf das zweite Tor, doch die Heimfelf rettete das Remis über die Zeit.

SVI-Trainer Kampinski sah es realistisch: „Das Unentschieden ist für Finning mehr als verdient.“ Und auch die Ursache für das starke Nachlassen seiner Mannschaft nach gut einer Stunde konnte er erklären. „Das kennen wir ja, ab der 70. Minute gehen uns einfach die Körner aus“, sagte er. Dennoch lobte er die Mannschaft: „Alle, die da sind, auch wenn sie nicht oft im Training sind, haben sich voll reingehauen.“

Noch ist der SV Inning nicht abgestiegen. Er muss sich aber, um auch nächste Saison in der Kreisklasse kicken zu dürfen, am Sonntag im Rückspiel klar steigern und in Finning gewinnen – und sei es in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen. (Tobias Huber)

SV Inning – TSV Finning 1:1 (1:0)

SV Inning: Hein - Schmid, Leitmeier, Groß, J. Schmid (74. B. Schmid), Heilander (81. J. Schmid), Schoppe (64. Bauer), Sar, Raebiger, Schamberger

TSV Finning: Kaindl - Boos (69. Eichenseer), Mayr, Grunow, Geier (90. Motschmann), Tichy, Greis (58.Sanktjohanser), Steber, Degle, Thalmayer, Lindner

Tore: 1:0 Schmid (10.), 1:1 Lindner (78.)

Schiedsrichter: Julius Albrecht (FC Seeshaupt)

Zuschauer: 400