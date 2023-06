Knappe Niederlage: SV Inning verliert Rückspiel in Finning und steigt ab

Gesenkten Hauptes verließen die Inninger Fußballer und ihr Trainer Wolfgang Kampinski den Finninger Platz. Foto: a. Jaksch © a. Jaksch

Der SV Inning musste sich am gestrigen Sonntag dem TSV Finning mit 1:2 geschlagen geben. Nach dem Remis aus dem Hinspiel bedeutet das den Kreisklassen-Abstieg.

Inning – Aus und vorbei: Nach elf Jahren Kreisklasse muss der SV Inning in die A-Klasse absteigen. Die Fußballer vom Ammersee verloren gestern das Relegations-Rückspiel beim TSV Finning mit 1:2 (0:1), nachdem sie in der ersten Begegnung am Donnerstag zu Hause nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen waren.

Vor so einer Kulisse spielt man als Kreisklassenkicker auch nicht alle Tage: Ausverkauft, meldete der TSV Finning im Fußball-Vorort-Liveticker. Rund 680 Zuschauer wollten das entscheidende Spiel zwischen der spätestens seit dem ersten Relegationsspiel am Donnerstag favorisierten Heimelf und dem SV Inning sehen. Und sie wurden nicht enttäuscht. Von Beginn an entwickelte sich ein rassiges Match, bei dem erneut der TSV Finning leicht überlegen war. Und die Gastgeber hatten auch gleich die erste Chance. Dennis Greis nahm eine Hereingabe volley, setzte den Ball aber knapp über das Inninger Gehäuse (8.). Doch der seit Wochen von vielen Verletzungen gebeutelte SVI hielt eindrucksvoll dagegen. Fast wäre Constantin Sar die Führung für die Gäste gelungen, doch sein Kopfball nach einer Ecke strich nur um Zentimeter über die Querlatte (19.). Dann ging aber doch der Favorit in Front. Markus Mayr besorgte in der 26. Minute die Führung für Finning, das gleich nachlegen wollte. Bei einem Schuss von Dominik Lindner war SVI-Keeper Alexander Hein zur Stelle, und Tobias Geiers Versuch rauschte knapp am rechten Pfosten vorbei.

TSV Finning gegen SV Inning: Tobias Geier schoss die Inninger spät aus der Kreisklasse

Kurz nach Wiederanpfiff hätte Thomas Jung bereits für die Vorentscheidung sorgen können, als er alleine auf Torwart Hein zulief, den Ball aber nicht im Netz unterbrachte. Stattdessen wurden nun Inninger immer stärker – und wurden belohnt: Wie schon am Donnerstag traf Jonas Schmid zum 1:1-Ausgleich (56.). Nur diesmal kassierte der SVI noch ein zweites Tor. Zunächst parierte Hein bravourös einen Elfmeter von Dennis Greis (58.), doch beim 1:2 durch Tobias Geier war er machtlos. Die neuerliche Führung ließen sich die Finninger bis zum Schlusspfiff nicht mehr nehmen. Der erste Abstieg des SV Inning nach elf Jahren war besiegelt.

Peter Rothamel, technischer Leiter des SVI, hatte schon vor der Begegnung gesagt, dass ein Abstieg den Verein nicht aus der Bahn werfen würde. Es gelte vielmehr, die veraltete Mannschaft neu aufzubauen – „mit Spielern aus der eigenen Jugend, die nachrücken“. In diesem Jahr wechseln allein sechs A-Jugendliche in den Seniorenbereich. (Michael Baumgärtner)