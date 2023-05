Kreisklasse E: SV Inning unterliegt Egenburg nach Führung – Pentenried feiert Klassenerhalt

Der VfL Egenburg feiert den Heimsieg. Im Hintergrund die enttäuschten Inninger Fußballer. © Lina Schmitz & Lisa Krause

Inning verliert in Egenburg trotz guter Leistung. Durch die Niederlage und den Sieg gegen Olching II feiert Pentenried den Klassenerhalt.

VfL Egenburg – SV Inning 2:1 (0:0)

Wolfgang Kampinski kam sich ziemlich einsam vor. „Es ist schon komisch, in Egenburg quasi alleine auf der Bank zu sitzen“, sagte der Trainer des SV Inning. Der einzige Auswechselspieler Christian Schmid kam bereits nach wenigen Minuten in die Partie. Umso bemerkenswerter war der Auftritt der um den Klassenerhalt bangenden Gäste. „Die noch übrigen Jungs haben alles voll reingeschmissen“, lobte Kampinski.

Doch der Fußballgott war auch am Sonntag kein Inninger. Als Raphael Groß die Gäste nach Vorarbeit von Jonas Schmid in Front schoss (62.), winkte ein wichtiger Dreier. Kurz danach hatte Schmid sogar das zweite Tor auf dem Fuß, doch sein Abschluss war zu schwach. Stattdessen verursachte Simon Kaiser wiederum nur wenige Augenblicke später einen Elfmeter.

„Kann man geben, muss man aber nicht“, kommentierte Kampinski. Nach dem 1:1 kam es noch schlimmer für den SVI. Thomas Berglmeir traf sehenswert aus 20 Metern zum Egenburger Sieg. „Der Gegner macht aus fünf Chancen zwei Tore, wir aus acht nur eins“, haderte Kampinski. Immerhin hat sein Team das Schicksal weiter selbst in der Hand, sich über die Relegation zu retten. Dazu nötig ist aber am letzten Spieltag ein Heimsieg über den SV Igling.

Tore: 0:1 Groß (62.), 1:1 Szczepurek (66., Foulelfmeter), 2:1 Berglmeir (83.)

TSV Pentenried – SC Olching II 1:0 (1:0)

Vor wenigen Wochen waren die Fußballer des TSV Pentenried schon mit einem Bein in der A-Klasse, nun haben die Römerfelder bereits einen Spieltag vor Saisonende den Klassenerhalt geschafft. Wie so oft im Saisonfinale war am Sonntag nicht nur entscheidend, was im Kellerduell zwischen dem TSV Pentenried und dem SC Olching II Platz passierte, sondern auch der Ausgang der Partie zwischen Tabellennachbar SV Inning und dem VfL Egenburg.

In beiden Partien ging es eng zu, und beide endeten mit dem erwünschten Ergebnis für Pentenried. Zunächst feierte das Team der beiden Trainer Magnus Piele und Paul Hense einen hart umkämpften 1:0-Erfolg gegen Schlusslicht SC Olching II. Ferdinand Leitl schoss bereits nach 20 Minuten das einzige Tor des Tages. In der Schlussphase hatten die Gäste die große Chance per Strafstoß zum Ausgleich zu kommen, doch Torwart Raphael Apostoli konnte den Elfmeter parieren. Der aufgrund der Verletzung von Jan Krohn ins Team gerückte Keeper avancierte somit zum Matchwinner.

Nach Schlusspfiff war trotzdem noch einmal Zittern angesagt, bis Gewissheit bestand: Inning hatte in Egenburg nach Führung noch verloren. Damit bescherten sie Aufsteiger TSV Pentenried den vorzeitigen Klassenerhalt. (te)

Tor: 1:0 Leitl (20.) – Bes. Vorkommnisse: Apostoli/Pentenried pariert Elfmeter (80.)