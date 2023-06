SV Inning will Abstieg nach elf Jahren vermeiden

Von: Michael Baumgärtner

Gab am Donnerstag sein Comeback nach wochenlanger Verletzungspause: Routinier Daniel Leitmeier (l.). © a. jaksch

Der SV Inning glaubt an seine Chance: Am Sonntag kämpfen die Fußballer vom Ammersee in Finning um den Klassenerhalt in der Kreisklasse.

Inning – Peter Rothamel nimmt vor dem Relegationsrückspiel seines SV Inning beim TSV Finning am Sonntag (15 Uhr, Findingstraße 2) schon mal jeglichen Druck von der Mannschaft. „Sollten wir absteigen, dann geht die Welt auch nicht unter. Wir befinden uns im Amateurbereich, und da gehört es auch mal dazu, abzusteigen“, sagt der technische Leiter des (Noch-)Kreisklassisten. Dennoch würden die Fußballer vom Ammersee natürlich eine von vorneherein verkorkste Saison gerne mit einem Erfolgserlebnis, sprich mit dem Klassenerhalt, abschließen. Nach dem Aufstieg 2012 wäre es für die Inninger der erste Abstieg nach elf Jahren.

Dass es nach dem insgesamt glücklichen 1:1 am Donnerstag im Hinspiel keine leichte Aufgabe wird, ist jedem beim SVI bewusst. „Die Finninger waren einfach etwas gefährlicher als wir“, sagt Rothamel. „Und sie sind auch physisch sehr stark.“ Genau dieser Aspekt geht den Inninger Spielern ab. Wie schon regelmäßig in den Partien während der regulären Saison ging den Ammerseern auch am Donnerstag nach rund 70 Minuten rapide die Luft aus. „Das ist unser Problem, wir haben einfach zu viele Langzeitverletzte, und dann sind immer nur um die sieben Spieler im Training“, klagt Wolfgang Kampinski. Vor allem: Sollte es in die Verlängerung gehen – was bei jedem Unentschieden nach 90 Minuten der Fall wäre, weil es die Auswärtstorregel nicht mehr gibt –, dann allerdings wird es für die Inninger aufgrund ihrer konditionellen Mängel richtig hart. Aber selbst dann glaubt der SVI-Trainer an die Chance, den Abstieg noch vermeiden zu können: „Die Spieler, die am Sonntag dabei sind, werden wieder alles reinhauen. Vielleicht haben wir auch etwas Glück und gehen am Sonntag als Sieger vom Platz.“

Ein wichtiger Faktor für den SV Inning könnte wieder Daniel Leitmeier sein. Der 32-Jährige feierte nach wochenlanger Verletzungspause (Innenband im rechten Knie) am Donnerstag überraschend sein Comeback. Mit all seiner Erfahrung konnte der Routinier, der lange Zeit in der Kreisliga für den TSV Oberalting-Seefeld gespielt hat und beim SV Raisting (2015 bis 2018) auch schon Landesligaluft geschnuppert hat, vor allem der Inninger Defensive wieder mehr Stabilität verleihen.