„Einfach schlecht“ – SV Planegg-Krailing II geht gegen SpVgg Thalkirchen unter

Von: Michael Grözinger

Wenigstens den Ehrentreffer konnte Alexander Gareis per Strafstoß für die Planegger Reserve erzielen, ansonsten lief beim Kreisklassisten aus dem Würmtal gegen Thalkirchen nichts zusammen. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Die Reservemannschaft des SV Planegg-Krailing musste am Sonntagnachmittag eine herbe 1:5 Klatsche hinnehmen, steht aber weiter im Tabellenmittelfeld.

Planegg – „Das war von uns ein Grottenkick – und das ist noch geprahlt.“ Pero Januzovic, Trainer von Fußball-Kreisklassist SV Planegg-Krailling II, ließ nach der deutlichen 1:5-Heimniederlage gegen die SpVgg Thalkirchen-Freundschaft kein gutes Haar an seiner Mannschaft. „Die Einstellung hat heute durch die Bank gefehlt, wir waren einfach schlecht“, fuhr der Coach fort.

Nur einen Spieler nahm er von seinem Rundumschlag aus: Torhüter Eugen Welsch. „Er hat noch drei, vier weitere 100-prozentige Chancen des Gegners gehalten.“

Warum sich seine Elf kämpferisch, läuferisch und spielerisch so sehr unter Wert verkaufte, wusste Januzovic beim besten Willen nicht. „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche, aber es dann im Spiel nicht geschafft, das umzusetzen“, sagte der Trainer.

Bereits nach gut 20 Minuten lagen die Hausherren mit 0:2 zurück, Jonas Elfara und Simon Steinle hatten für Thalkirchen getroffen. Mitte der zweiten Hälfte sorgten Raphael Schiermoch (66.) und Felix Hummel (76.) mit zwei weiteren Toren für die Vorentscheidung. In der 79. Minute holte Planeggs Winter-Neuzugang Alexander Gareis einen Foulelfmeter heraus und verwandelte ihn kurzerhand zum Ehrentreffer selbst. Doch der SVP-Reserve war am Sonntag nicht einmal vergönnt, den Schlusspunkt zu setzen: In der Nachspielzeit sorgte Thalkirchens Hummel mit seinem zweiten Treffer für den 1:5-Endstand aus Planegger Sicht. (mg)