Gefeiert wird erst daheim: Planegg erreicht Saisonziel vorzeitig

Von: Michael Grözinger

Teilen

Zufrieden mit Halbzeit zwei: SVP-Trainer Andreas Budell konnte sich in den zweiten 45 Minuten über drei Treffer seiner Mannschaft freuen. © SV Planegg-Krailing

Der SV Planegg-Krailling hat den Klassenerhalt in der Kreisliga drei Spiele vor Ende sicher. Gegen Ludwigsvorstadt holte der SVP mit ein 3:0-Auswärtssieg.

Krailling – So richtig gefeiert hat der SV Planegg-Krailling am Sonntag noch nicht. „Es sind noch drei Spiele, und wenn, dann machen wir das auf eigenem Platz“, sagte Trainer Andreas Budell, als der Klassenerhalt seiner Fußballer in der Kreisliga unter Dach und Fach war. 3:0 hatte der SVP am Vormittag beim FC Ludwigsvorstadt gewonnen und kann somit nicht mehr in die Abstiegszone rutschen.

Tatsächlich wäre das am Ende des Tages selbst mit einer Niederlage der Fall gewesen, weil nachmittags die Konkurrenten TSG Pasing und TSV Milbertshofen beide verloren.

SV Planegg-Krailling feiert Auswärtssieg gegen den FC Ludwigsvorstadt

Auch Budells persönliches Ziel für die Rückrunde, 2023 nach Punkten zu den Top Drei der Liga zu gehören, ist für die Planegger weiterhin erreichbar. Dafür müssen sie sich aber vor allem an der Leistung in der zweiten Halbzeit in Ludwigsvorstadt orientieren. „Da haben wir einiges angepasst“, sagte Budell, der mit der torlosen ersten Hälfte nicht zufrieden gewesen war, wenngleich seine Elf das ausgegebene Ziel erreicht hatte, in der ersten Halbzeit zu null zu spielen.

„Aber Laufbereitschaft und Kommunikation haben nicht gepasst“, monierte der SVP-Coach. In der chancenarmen Hälfte hatte Planeggs Niek Khazali bereits in der ersten Minute die beste Möglichkeit, traf, im Fünfer völlig frei stehend, eine Hereingabe aber nicht.

Stefanos Bavas schießt Planegg-Krailling mit Doppelpack zum Sieg

Im zweiten Durchgang klappte es offensiv besser. Bereits nach einer Minute wurde Moriz van Boyen im Strafraum gefoult. Schon zu Beginn des Spiels hatte Budell ein elfmeterwürdiges Einsteigen von Ludwigsvorstadts Torwart gegen den dynamischen Offensivspieler gesehen, der Schiedsrichter dieses aber nicht geahndet (18.).

Die Szene nach der Pause pfiff er, Stefanos Bavas verwandelte den fälligen Strafstoß. Zwölf Minuten später legte Planeggs Kapitän nach Querpass von Khazali sein zweitens Tor nach, ehe die Gastgeber mehr nach vorne investierten und eine Druckphase entwickelten – ohne jedoch zwingend zu werden. So blieb es Joker Sergio Orso vorbehalten, mit dem 3:0 per Kopfball den Schlusspunkt zu setzen.

Tore: 0:1, 0:2 Bavas (47./FE, 59.), 0:3 Orso (82.)