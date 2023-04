Trotz „Spiel auf Augenhöhe“: SVP stellt Lieblingsgegner DJK Pasing Bein im Aufstiegskampf

Von: Michael Grözinger

Sieht sein Team auf dem richtigen Weg: SVP-Trainer Andreas Budell. © Dagmar Rutt

Seit mittlerweile zehn Spielen warten die Münchner auf einen Sieg gegen Planegg-Krailing, neunmal ging der SVP sogar als Sieger vom Platz.

Krailling – Es bleibt dabei: Die DJK Pasing ist der Lieblingsgegner des SV Planegg-Krailling. So auch am Sonntagnachmittag, als die Schwarz-Blauen zu Hause mit 4:3 die Oberhand behielten – in einem „Spiel auf Augenhöhe“, wie SVP-Coach Andreas Budell betonte.

Weil die Konkurrenten im Kreisliga-Abstiegskampf ebenfalls zugunsten der Planegger spielten – TSG Pasing, FC Hertha und TSV Milbertshofen verloren allesamt –, haben die Würmtaler nun vorerst wieder ihr beruhigendes Polster von zehn Punkten auf die rote Zone.

Dabei sah es zu Beginn der Partie nicht so aus, als könnte der SVP seine Serie gegen den Tabellenzweiten ausbauen: Bereits nach vier Minuten netzte DJK-Routinier Muhamet Mucoli aus abseitsverdächtiger Position ein. Doch Martin Bauer per Kopf nach einer Ecke (13.) und Moriz van Boyen mit dem laut Budell „schönsten Tor der Saison“ (20.) drehten den Spielstand. Van Boyens Treffer war eine Kombination der Planegger vorangegangen, mit der sie sich von der eigenen Eckfahne einmal quer über den Platz gespielt hatten.

In der Folge kam Pasing wieder besser ins Spiel und folgerichtig zum Ausgleich (36), ehe SVP-Kapitän Stefanos Bavas einen selbst herausgeholten Foulelfmeter zum 3:2-Pausenstand verwandelte. Jonas Näther erhöhte zügig nach dem Seitenwechsel per Kopf auf 4:2, Pasings Anschluss kam in der Nachspielzeit zu spät, um noch mal etwas zu erreichen. (mg)