„Unnötig und ärgerlich“ – Planeggs Serie reißt im siebten Spiel

Von: Michael Grözinger

Sieht sein Team auf dem richtigen Weg: SVP-Trainer Andreas Budell. © Dagmar Rutt

Die Serie des SV Planegg-Krailling ist gerissen: Nach sechs Spielen ohne Niederlage verlor der Fußball-Kreisligist am Sonntag beim FC Fürstenried 1:2.

„Unnötig und ärgerlich“, wie SVP-Trainer Andreas Budell befand, der dennoch mit dem Auftreten seiner Mannschaft beim Aufstiegsanwärter insbesondere in der zweiten Halbzeit einverstanden war:„Das war schön anzuschauen.“

In der ersten Hälfte entwickelte sich die Partie recht ausgeglichen „mit einem leichten Plus für Fürstenried“ (Budell). Die Hausherren gingen durch einen von Ricardo Wassermann verursachten berechtigten Foulelfmeter in Führung (16.). Zuvor hatte SVP-Torwart Sven Krost sein Team mit einer starken Parade im Spiel gehalten. Planegg hatte nur drei Minuten nach dem 0:1 die perfekte Antwort, als Kapitän Stefanos Bavas eine Freistoßflanke zum 1:1-Pausenstand einköpfte.

Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste das Spiel, pressten und kamen immer wieder gefährlich in und um den Fürstenrieder Strafraum. 25 Minuten lang schafften sie es aber nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Die eingewechselten David Velickovski und Michael Würstl hatten gute Möglichkeiten, die beste Chance vergab Thomas Grillenberger, der aus aussichtsreicher Position daneben schoss. Nach gut 70 Minuten bestraften die Gastgeber die fehlende Effektivität des SVP: Die Schwarz-Blauen verteidigten einen langen Ball nicht konsequent, die zweite Chance nutzte Fürstenried am Flügel für eine gute Flanke, die Planeggs Martin Bauer noch abfälschte und für Keeper Krost unerreichbar machte – und am langen Pfosten schob Ilker Karyagdi völlig frei zum 2:1-Siegtor ein.

„Es waren zwei Leute frei, da haben wir nicht gut defensiv umgeschaltet“, monierte Budell, den aber vor allem störte, dass seine Elf die Partie nicht selbst deutlich früher zu ihren Gunsten zugemacht hatte. „Das Gegentor war dann der Genickbruch“, so der Coach. Die Planegger warfen in der Schlussphase alles nach vorne, echte Gefahr generierten sie aber nicht. (mg)