„Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht“ – Planegger Pannenserie führt zu deutlicher Klatsche

SVP leistet sich zu viele unnötige Fehler

Von Stefan Reich schließen

Für die Gäste ging es in Planegg um viel. Sie kämpfen im Fernduell mit der DJK Pasing um Platz eins in der Münchner Kreisliga 2.

SV Planegg-Krailling – FC Wacker Mün. 0:5 (0:2) Tore: 0:1 Gomariz (20.), 0:2 Heber (32.), 0:3 Bzunek (51.), 0:4 Ochsendorf (55.), 0:5 Bzunek (76./FE)

Trotzdem waren sie in der Konzentrationsphase vor Anpfiff bereit zu einem Mannschaftsfoto mit dem SVP samt Banner mit einem Bekenntnis für Toleranz und gegen Rassismus. „Das finde ich toll, dass sie da mitgemacht haben“, sagte Planeggs Trainer Andreas Budell, der dann beobachten konnte, wie Wacker von Beginn an Siegeswillen zeigte.

Doch der SVP stand diszipliniert und ließ anfangs nicht allzu viel zu. Doch nach einem „schlechten Ball im Spielaufbau“ (Budell) konnte der Ex-Planegger Patrick Ochsendorf bis in den Strafraum dribbeln und Nicolas Eraso Gomariz das 1:0 auflegen. Das zweite Gegentor musste SVP-Keeper Sven Krost auf seine Kappe nehmen. „Der Ball ist ihm durch die Hosenträger gegangen“, so Budell. Im zweiten Durchgang musste Planegg auf Stefanos Bavas und über weite Strecken auch auf Ricardo Wasssermann verzichten, die angeschlagen raus mussten. In der 52. Minute erhöhte Norbert Bzunek auf 3:0 für Wacker. Das vierte Tor durch Ochsendorf war „dann wieder ein Fehler im Spielaufbau“, kritisierte Budell, der feststellte: „Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Ich habe auch der Mannschaft gesagt, dass es solche Tage eben einfach gibt.“ Ein Foulelfmeter, den Bzunek in der 79. Minute verwandelte, war der Schlusspunkt der Pannenserie. (sr)