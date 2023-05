„Der Verlauf ist ärgerlich“ – SV Planegg-Krailing muss Klassenerhalt vertagen

Von: Stefan Reich

Sieht sein Team auf dem richtigen Weg: SVP-Trainer Andreas Budell. © Dagmar Rutt

Der SV Planegg-Krailing unterlag dem FT München Gern mit 1:2, hat aber noch immer sieben Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsrelegationsrang.

Planegg – Es hätte eine schöne kleine Fußball-Geschichte werden können: Stefan Suchanke schaut von der Bank aus 70 Minuten lang zu, wie seine Mitspieler zwar weitgehend gut verteidigen, aber vergeblich dem Rückstand aus der 14. Minute hinterherrennen. Denn Chancen waren allgemein Mangelware im Duell des SV Planegg-Krailling und der FT Gern, zwei der defensiv stärksten Mannschaften der Rückrunde.

Dann kommt der Routinier auf den Platz und steht in der 79. Minute nach einer Ecke goldrichtig und trifft zum 1:1.

Doch Suchankes Treffer blieb letztlich eine Randnotiz am Samstag, denn keine fünf Minuten später führte Gern wieder und gewann 2:1. „Der Verlauf ist ärgerlich“, sagte Trainer Andreas Budell. Er hatte beide Teams auf Augenhöhe gesehen. „Wir haben uns gegenseitig neutralisiert.“ Die FT hatte wenige Chancen, reagierte aber in der 14. Minute nach einem Planegger Ballverlust blitzschnell und brachte Dario Jancec mit zwei Pässen in eine gute Position. Es stand 0:1.

Die Planegger versuchten mehrmals, Jonas Näther mit Pässen in die Tiefe zu erreichen. Doch aussichtsreich zum Abschluss kam er nur einmal per Kopf nach einer Flanke. Ins Tor traf Planeggs Stipe Simunovic, allerdings aus Abseitsposition. Die Entscheidung war richtig, befand Budell, ebenso wie das Handspiel im Planegger Strafraum, das der Schiedsrichter vier Minuten nach Suchankes Ausgleich pfiff und das den Gernern per Elfmeter die neuerliche Führung bescherte. Dennoch haderte Budell mit dem Unparteiischen. „Auf der anderen Seite hat er ähnliche Situationen anders bewertet“, klagte er und meinte vor allem einen Abschluss seiner Mannschaft, bei dem er einen Gerner Feldspieler „mit der Hand dran“ gesehen hatte.

Mit der Leistung der eigenen Mannschaft, vor allem in der Defensive, war Budell recht zufrieden. Und auch die Tabellensituation bereite ihm kein allzu großes Kopfzerbrechen, erklärte er. „Wir haben weiter alle Trümpfe in der Hand.“ Planegg fehlen zwar weiterhin noch ein paar Punkte zum sicheren Klassenerhalt. „Aber die Mannschaften unter uns spielen auch noch gegeneinander.“ Der SVP hat derzeit sieben Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze. (sr)