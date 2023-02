Nächstes Remis für SV Planegg-Krailing – Gautinger SC darf jubeln

Von: Michael Baumgärtner

Teilen

Stürmer mit Torriecher: Stipe Simunovic erzielte das 2:1 für den SVP. © Dagmar Rutt

SV Planegg-Krailling trennte sich am Sonntag vom TSV Allach 09 mit einem 3:3-Unentschieden und spielte damit das zweite Mal in der Vorbereitung Remis.

Zweites Spiel in der Vorbereitung, zweites Remis: Die Kreisligafußballer des SV Planegg-Krailling trennten sich am Sonntag zu Hause vom TSV Allach 09 mit einem 3:3-Unentschieden, nachdem sie bereits vor einer Woche gegen den ESV München-Ost einen Sieg verpasst hatten (2:2). Die Hausherren gerieten gegen den Tabellenführer der Münchener Kreisliga 1 gleich in der Anfangsphase in Rückstand.

Nach nur zwei Minuten brachte Robert Juric die Allacher in Führung. Doch die Antwort der Planegger ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später egalisierte Martin Bauer. Und es kam noch besser für das Team von Trainer Andreas Budell: In der 36. Minute erzielte Stipe Simunovic das 2:1, das gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete. Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn zappelte der Ball schon wieder im Netz der Allacher. Armin Darbahani hatte die Planegger Führung auf 3:1 ausgebaut. Der SVP brachte das Ergebnis wie schon letzte Woche gegen den ESV München-Ost nicht über die Zeit. Zunächst gelang Noah Gies der Anschlusstreffer für die Münchner (54.), und eine Minute vor dem Abpfiff kassierte Planeggs Torhüter Sven Krost noch das 3:3 durch Thomas Huser. Nächste Gelegenheit für ein Erfolgserlebnis hat der SV Planegg-Krailling am kommenden Sonntag, wenn er um 14 Uhr den TSV Kronwinkl (Kreisklasse Spielkreis Landshut) bei sich zu Gast hat. (mib)

Sebastian Lebek trifft in Lewandowski-Manier

Auf dieses Testspiel können die Fußballer des Gautinger SC aufbauen. Beim TSV München-Ost, aktuell Sechster der Münchner Kreisklasse 4, gewann das Team von Trainer Bernd Ziehnert am Sonntag mit 3:1 (3:1). Ziehnert war nach dem Ausflug zu seinem Ex-Verein rundum zufrieden. „Es war ein gutes Spiel. Der Sieg geht in Ordnung, eine Weiterentwicklung ist zu spüren“, sagte der Gautinger Trainer. Auf dem modernen Kunstrasenplatz kamen die Gäste, die während der Vorbereitung mehrmals auf dem Kunstrasen des TSV Oberalting-Seefeld trainieren, von Beginn an gut ins Spiel. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld drückte Nikolas Dreyer den Ball zum 1:0 über die Linie (5.), kurz darauf landete eine leicht abgerutschte Hereingabe von Florian Fichtel zum 2:0 im kurzen Eck (13.). Zwar konnten die Gastgeber auf 1:2 verkürzen (37.), doch kurz vor der Halbzeitpause gab Torjäger Sebastian Lebek nach einem vom A-Jugendlichen Danis Hasanbegovic eingeleiteten Angriff die richtige Antwort. Er vollstreckte eine scharfe Hereingabe „in Lewandowski-Manier“ (Ziehnert) zum 3:1-Endstand. (te)