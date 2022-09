Staatlich erschwertes Energiesparen: SV Planegg ohne Zuschuss für LED-Flutlichtanlage

Von: Michael Grözinger

Der SV Planegg beschwert sich über mangelnde Unterstützung in der Energie-Krise © Dagmar Rutt

Der SV Planegg wartete neun Monate auf den Zuschuss für eine energiesparende LED-Flutlichtanlage. Am Ende zog der SVP den Zuschuss wieder zurück.

Planegg – Florian Häringer ist mächtig angefressen. Auf der einen Seite „will man Energie einsparen“, sagt der Präsident des SV Planegg-Krailling, auf der anderen Seite bekäme man vom Bund Steine in den Weg gelegt. Dabei wollte der SVP nur einen Zuschuss zu seiner neuen LED-Flutlichtanlage, die laut Häringer lediglich ein Drittel des Stromverbrauchs der alten Halogen-Anlage und dafür eine „viel bessere Energieausbeute“ habe, sprich den Platz besser beleuchte. Um rund 5000 Euro staatlichen Zuschuss sei es gegangen, so der SVP-Präsident.

Bereits vorigen Dezember stellte der Würmtaler Verein den umfangreichen Antrag, nachdem sich das Präsidium im Laufe des Jahres dazu entschieden hatte, die halb defekte, rund 30 Jahre alte Flutlichtanlage ersetzen zu lassen. „Sie trägt neben der Tennishalle die Hauptlast unseres Stromverbrauchs“, sagt Häringer. Bei fachlichen Fragen zum Zuschussantrag bekam der Verein Unterstützung von der Firma, die er mit Beschaffung und Montage der acht Strahler beauftragen wollte. Im Juni sollten die Bauarbeiten starten, um genügend Puffer vor dem Herbst zu haben.

Danach passierte aber monatelang nichts. „Ab März haben wir mehrmals nachgefragt“, berichtet Häringer. Das zuständige Forschungszentrum Jülich habe von Personalproblemen gesprochen und davon, den Auftrag an eine GmbH ausgelagert zu haben. „Wir haben nur lapidare Antworten per Mail bekommen, und die Ansprechpartner waren telefonisch nie erreichbar.“

Auf eine weitere Nachfrage Häringers im August habe sich herausgestellt, dass der Antrag noch nicht einmal angeschaut worden sei. „Nach acht Monaten“, sagt der SVP-Präsident fassungslos. Als die Prüfung dann endlich anlief, stellte sich heraus, dass der Zuschuss zwar prinzipiell gestattet werden müsste, eine vorläufige Genehmigung allerdings „nicht vor November“ (Häringer) machbar sei. Die neue Flutlichtanlage schon mal zu installieren und im Nachgang den Zuschuss zu erhalten, sei rechtlich nicht möglich, erklärt Häringer.

Somit hatte er zwei Optionen: Mit einer halb defekten und stromfressenden Anlage in den Fußballherbst gehen oder schweren Herzens auf den staatlichen Zuschuss pfeifen und die Umrüstung komplett aus eigenen Mitteln stemmen. In Anbetracht der Energiekrise habe es nur eine richtige Entscheidung gegeben, sagt Häringer. Ein weiterer Betrieb der alten Anlage wäre demnach nicht zu verantworten gewesen. Nicht in diesem Jahr, in dem der SVP bereits auf seine Tennishalle verzichtet – und in dem er vermutlich das zwei- bis dreifache seiner Energiekosten aus dem Vorjahr stemmen muss.

Und so zog der Klub seinen Zuschussantrag zurück und zahlte die rund 23 000 Euro für die laut Häringer „hervorragende Anlage“ komplett selbst. Dieser Tage geht die Umrüstung vonstatten und soll im Optimalfall noch im Laufe dieser Woche fertiggestellt werden.

Dann ist das ganzheitliche Energiesparkonzept des SVP vorerst fertig, das zudem zum einen den Nichtbetrieb der Tragluft-Tennishalle und zum anderen einen Appell an die Mitglieder beinhaltet. „Ich bitte alle Mitglieder, an einem Strang zu ziehen, um gemeinsam unseren Verbrauch zu senken. Das heißt konkret, zum Beispiel die Duschzeiten zu verkürzen, das Licht konsequent auszuschalten, wenn man den Raum oder die Kabine verlässt, und die Türen und Fenster zu schließen, wo unsere Corona-Schutzmaßnahmen es zulassen“, schreibt der Präsident in einem offenen Brief an seine Mitglieder.

Aktuell Energie zu sparen, sei nicht immer einfach – egal ob als Verein oder Privatperson – und betreffe jeden, sagt Häringer. Zugleich betont er: „Man weiß, wofür man es tut. Jede Kugel, die sich Putin deshalb weniger leisten kann, ist es wert.“ (Michael Grözinger)