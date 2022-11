„So richtig hilft uns das nicht weiter“ - SV Planegg-Krailing kämpft weiter um den Klassenerhalt

Von: Stefan Reich

Erzielte die Führung für den SVP: Manuel Capek traf in Oberföhring mit einem direkten Freistoß. Foto: DaGmar Rutt © DaGmar Rutt

Der SV Planegg-Krailling hat beim FC Rot-Weiß Oberföhring am Sonntag einen Punkt geholt und hat sich etwas von den Abstiegsrängen distanziert.

Krailling – „Damit haben wir Oberföhring zwar auf Abstand gehalten. Aber so richtig hilft uns das nicht weiter“, kommentierte Co-Trainer Martin Bauer, der selbst in der Startelf gestanden hatte, das 1:1 beim Tabellenvorletzten. „Wir müssen nun nächste Woche unbedingt punkten.“

Dann spielt der SVP bei der TSG Pasing, die nur einen Punkt weniger auf dem Konto hat und den ersten Abstiegsrelegationsplatz belegt.

In Oberföhring hatte der SVP, genau wie die Gastgeber, gar nicht erst versucht, besonders attraktiv Fußball zu spielen. „Bei den schlechten Platzverhältnissen dort wollte keine Mannschaft das Risiko eingehen, spielerisch vorwärts zu kommen und im Aufbau den Ball zu verlieren“, sagte Bauer. „Es ging darum, ohne großes Risiko den Ball vom eigenen Tor fern zu halten und dann zweite Bälle zu erobern.“ Das 1:0 für Planegg fiel in der 32. Minute durch eine Standardsituation. Manuel Capek verwandelte einen Freistoß direkt mit einem satten Schuss aus 23 Metern. Wenig später spielte sich dann Tobias Halfmann mit Ball am Fuß in aussichtsreiche Position und zog stramm ab. Oberföhrings Schlussmann konnte den Ball nicht festhalten, und Stefan Suchanke schob die Kugel ins Tor. Doch der Schiedsrichter hatte Suchanke im Abseits gesehen.

In der zweiten Halbzeit landete ein Abpraller nach einem Oberföhringer Schuss an die Latte vor den Füßen eines FC-Angreifers, der zum 1:1 einschob – für Bauer ebenfalls aus abseitsverdächtiger Position. „Sicher kann ich es in beiden Situationen aber nicht sagen“, sagte er. „Ohne Linienrichter ist das auch schwer. Aber ich meine, der Schiedsrichter hätte beide Male oder gar nicht pfeifen sollen.“ (sr)

FC Rot-Weiß Oberföhring – SV Planegg-Krailling 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Capek (32.), 1:1 Hecht-Zirpel (58.)