Suchanke übernimmt in Planegg – Noch-Trainer Januzovic reagiert überrascht

Von: Michael Grözinger

Pero Januzovic hört als Trainer der Zweiten beim SV Planegg-Krailing auf. © Dagmar Rutt

Trainerwechsel bei der Zweiten vom SV Planegg-Krailing. Ex-Bayernliga-Spieler Suchanke übernimmt für den überraschten aktuellen Trainer Januzovic.

Planegg – Die Nachricht kommt einerseits überraschend und andererseits wiederum überhaupt nicht: Stefan Suchanke wird zur neuen Saison 2023/24 Cheftrainer des SV Planegg-Krailling II in der Fußball-Kreisklasse. Verwunderung kann die Neubesetzung deshalb auslösen, weil der 42-Jährige bislang im Herrenbereich noch nicht als Trainer in Erscheinung getreten ist.

Wenngleich er bereits sieben Jahre lang seine Sporen als Übungsleiter in der Planegger Jugendabteilung verdiente – was wiederum mehr als zehn Jahre her ist. Und doch ist der Trainerjob nach weit mehr als drei Jahrzehnten beim SVP, in denen Suchanke vom Jugendspieler bis zum Abteilungsleiter nahezu jede Rolle zeitweise ausgefüllt hatte, fast nur der logische nächste Schritt für „Gogl“, wie der ehemalige Bayernliga-Stürmer von allen gerufen wird.

SV Planegg-Krailling II: Januzovic „hätte gerne weitergemacht“

Deshalb gibt der künftige Coach der Planegger Zweiten zwar zu, dass ihn die Anfrage von Abteilungsleiter Michael Kraus und dem Sportlichen Leiter, Martin Woytalla, zunächst überrascht habe, es für ihn dann aber schnell klar gewesen sei, dass er zusagt. „Weil ich die Jungs kenne“, sagt Suchanke, der in der Rückrunde der vergangenen Saison und in der Hinrunde der laufenden selbst Teil des Kreisklasse-Teams war.

Wie es mit seiner Spielerkarriere kommende Saison weitergeht, ob er, wie aktuell, in der Ersten spielen und dann zusätzlich die Zweite trainieren, als Spielertrainer fungieren oder die Schuhe im aktiven Herrenbereich – mal wieder – ganz an den Nagel hängt, steht noch nicht fest, sagt der 42-Jährige.

Wie auch immer er sich entscheidet, klar ist: Suchanke übernimmt ein Team, das zu großen Teilen sein Vorgänger, der noch im Amt befindliche Pero Januzovic, in den vergangenen beiden Jahren aufgebaut hat. Er holte viele neue Spieler und schwor sie als Einheit zusammen. Auch für die neue Runde hatte Januzovic laut eigener Aussage bereits „sechs, sieben Spieler an der Hand“, um die in der Winterpause zugunsten der ersten Mannschaft gelichteten Reihen seines Teams wieder quantitativ und qualitativ aufzufüllen.

„Die kommen jetzt natürlich nicht“, sagt der Noch-Trainer der SVP-Reserve. Er stellt klar: „Ich hätte gerne weitergemacht.“ Deshalb sei er von der Entscheidung des Vereins auch etwas überrascht worden, zumal ihm diese in seinen Augen sehr spät kommuniziert worden sei.

SV Planegg-Krailling will „Trainerteam anders aufstellen“

Sportliche Gründe habe der Verein ihm nicht wirklich genannt, sagt Januzovic. Woytalla gibt zu, dass diese beim Trainerwechsel nicht im Vordergrund gestanden hätten: „Pero hat sehr gute Arbeit geleistet. Aber wir haben uns zu einem neuen Weg entschlossen auch im Kontext mit der ersten Mannschaft.“ Wie berichtet, wurde auch der Vertrag mit Andreas Budell, Coach des Planegger Kreisliga-Teams, nicht verlängert.

Er schließt sich zur neuen Saison Bezirksliga-Aufsteiger FC Wacker München als Co-Trainer an und wird von Pero Vidak ersetzt. „Wir wollen einen Neuanfang und dafür unser Trainerteam anders aufstellen“, sagt Woytalla und ergänzt: „Neue Köpfe, neues Denken.“ So bekomme auch die U19, die beim SVP vereinsintern als Teil des Herrenbereichs behandelt wird, einen neuen Coach: Kaan Karaduman, der vor einigen Jahren die Planegger U15 in der Bayernliga betreute, folgt auf Giuseppe Teseo. „Wir haben immer Kontakt gehalten“, sagt Woytalla.

Stefan Suchanke avanciert beim SV Planegg vom Spieler zum Cheftrainer. © Dagmar Ruth

Der Sportliche Leiter und Abteilungsleiter Kraus haben klare Vorstellungen, was sie sich von den neuen Gesichtern auf der Trainerbank erhoffen. „Wir wollen eine bessere Zusammenarbeit und Kommunikation auch zwischen den Mannschaften. Wir stellen es uns anders vor als in den letzten zwölf Monaten“, führt Woytalla aus. „Ob es klappt oder nicht, weiß man im Vorfeld nie.“ Zumindest die grundlegenden Gegebenheiten dafür scheinen mit Suchanke gegeben. „Er hat eine gute Kommunikationsebene und den richtigen Zugriff insbesondere zu den jungen Spielern“, erläutert Woytalla.

Für Pero Januzovic geht das Kapitel SV Planegg-Krailling am Sonntag nach zwei Jahren zu Ende. „Ich habe viele nette Leute kennengelernt und die Zeit genossen“, sagt der Coach, der auf jeden Fall als Trainer weiterarbeiten möchte. Wohin es ihn verschlägt, steht noch nicht fest. „Es gibt lose Anfragen“, teilt Januzovic mit. Er könnte sich gut vorstellen, im Würmtal oder in der Umgebung zu bleiben. Auch der Fußballkreis Zugspitze reize ihn, nicht nur weil er in Starnberg wohnt. Januzovic stellt klar: „Ich bin offen.“ Eine gute Visitenkarte hat er durch seine Arbeit beim SVP allemal vorzuweisen.