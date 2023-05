Abschiedsspiele ohne Perspektive: Trainer Januzovic gibt Aus bei Planeggs Reserve bekannt

Von: Stefan Reich

Pero Januzovic ist nur noch bis Saisonende Trainer des SVP II. Foto: © FuPa

Der Spielbeginn des SV Planegg-Krailing war am Sonntag ganz ordentlich, fand der Trainer. Chancen zur Führung seien da gewesen.

Tore: 0:1 von Weitershausen (45.), 0:2 Koecheler (62.)

Planegg – Doch eine Unachtsamkeit im Spielaufbau habe gereicht, um in Rückstand zu geraten, sagte Pero Januzovic nach der Heimniederlage seines SV Planegg-Krailling II gegen die zweite Mannschaft des SV Waldeck-Obermenzing. Als dann in der zweiten Halbzeit auch noch der zweite Gegentreffer fiel, „war die Luft raus“, sagte Januzovic.

Kritik an der Leistung der Mannschaft wollte er nicht üben, zumal die Situation auch „gerade nicht so einfach für die Spieler“ sei.

Für den SVP II geht es kurz vor dem Saisonende um nichts mehr. Und seit Donnerstag weiß die Mannschaft, dass Januzovic in der nächsten Saison nicht mehr ihr Trainer sein wird. „Mir wurde mitgeteilt, dass mein Vertrag nicht verlängert wird“, gab der Trainer, der zur Saison 2021/22 zum SVP gekommen war, am Sonntag bekannt. Weiter will er sich zu seiner Situation erst nach Saisonende äußern. Zwei Spiele hat die SVP-Reserve bis dahin noch zu absolvieren und wird die Saison zwischen Platz sechs und Platz acht beenden. (sr)