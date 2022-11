„Ich wäre heimgegangen“ – SV Planegg-Krailing gelingt auch zum Jahresabschluss kein Sieg

Von: Michael Grözinger

Wenig Gefahr in der Offensive strahlten Stefan Suchanke (r.) und der SV Planegg-Krailling aus. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Das erste Ziel für den letzten Spieltag des Jahres hat der SV Planegg-Krailling erreicht: Er überwintert in der Kreisliga 2 über der Abstiegszone.

Krailling – Ganz zufrieden mit dem Ausgang der Partie konnte Co-Spielertrainer Martin Bauer allerdings nicht sein, schließlich hatte er vorher einen Sieg im Kellerduell gegen die TSG Pasing als „Plicht“ bezeichnet.

In einer nicht besonders ansehnlichen Partie auf dem Planegger Kunstrasen kamen die Hausherren allerdings nicht über ein 0:0 hinaus, das auf seine Weise sinnbildlich für die verkorkste Halbserie der Schwarz-Blauen stand.

Nach dem Abpfiff musste Bauer ganz ehrlich zugeben: „Ich wäre als Zuschauer wahrscheinlich heimgegangen.“ Natürlich hätte der als Innenverteidiger auflaufende 33-Jährige den Fans bei kalten Temperaturen gerne etwas Erwärmenderes geboten als das torlose Remis mit vielen Schlampigkeiten, bei dem sich der Ball großteils in den Mittelfeldreihen bewegte. „Für uns auf dem Platz ist es aber eine Gratwanderung“, stellte Bauer klar. Schließlich birgt mehr Risiko in der Offensive immer auch die Gefahr, sich hinten den entscheidenden Gegentreffer zu fangen. Daher sah der spielende Co-Trainer in der Schlussphase davon ab, alles auf die Karte Sieg zu setzen. „Wir wollten mit weniger Risiko das Gegentor vermeiden. Das war meine Entscheidung – und mit der kann ich gut leben“, sagte Bauer. Bei einer Niederlage hätte der SVP auf einem Relegationsplatz überwintert.

Nennenswerte Torchancen gab es am Sonntag kaum. Während Planeggs Keeper Paul Burgmeier einen gänzlich ruhigen Tag erlebte, sorgten auf der Gegenseite Florian Sellinger per Distanzschuss (71.) und Fabian Egger mit einem Kopfball aus 16 Metern ans Lattenkreuz (79.) in der Schlussphase zumindest für ein wenig Gefahr. Bauer betonte aber: „Deswegen davon zu sprechen, dass der Sieg verdient gewesen wäre, ist Quatsch.“ Das 0:0 spiegele den Spielverlauf gut wider.

Nach dem letzten Abpfiff des Jahres wollte sich Bauer – passend zur staaden Zeit – des Positiven besinnen: „Wir haben in den letzten zwei Spielen insgesamt ein Gegentor kassiert und nicht viel zugelassen. Auch wenn das gegen vermeintlich schlechtere Mannschaften war, können wir auf dieser Defensivleistung aufbauen.“ (mg)

SV Planegg-Krailling – TSG Pasing 0:0