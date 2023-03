Siegestreffer in der Nachspielzeit: SV Planegg-Krailling jubelt im Abstiegsderby gegen Gräfelfing

Von: Michael Grözinger

Als einen „Schwall an Emotionen“ bezeichnete SVP-Torschütze Alexander Wiebke (l.) die Szenen nach seinem erlösenden 1:0 im Derby gegen den TSV Gräfelfing. Foto: Schönwälder © Schönwälder

Am Wochenende siegte der SV Planegg-Krailling gegen den TSV Gräfelfing. Zehn Minuten vor Schluss konnten sie das Spiel drehen und einen Auswärtssieg einfahren.

Krailing/Planegg – Ganz kurz, gibt Alexander Wiebke zu, sei ihm die Düse gegangen, als der Querpass von Moriz van Boyen auf ihn zurollte. „Aber dann war ich mir schon sicher, dass ich ihn mache. Das ist einer, den macht man in 100 von 101 Fällen.“ Zehn Minuten vor dem Ende stand es im Derby zwischen dem TSV Gräfelfing und dem SV Planegg-Krailling noch 0:0.

Bis dato war das Spiel nicht unbedingt ein Feuerwerk der Torchancen und spielerischen Klasse gewesen. Erwartungsgemäß nervös hatten sich über weite Strecken der Partie beide Teams präsentiert, schließlich handelte es sich nicht nur um ein Derby, sondern zugleich um ein direktes Duell im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga.

„Was dann kam, war ein Schwall an Emotionen“ – Planegg gleicht zum 1:1 aus und erhöht in der Nachspielzeit

In der 81. Minute aber gelang dem SVP einer der wenigen gut vorgetragenen Angriffe. Van Boyen bekam rechts viel Platz, wurde steil geschickt und drang in den Sechzehner ein. Er steuerte dynamisch Richtung Fünfer und legte erst kurz vor der Grundlinie quer – Wiebke musste nur noch ins leere Tor zum 1:0 einschieben. „Was dann kam, war ein Schwall an Emotionen“, sagte der Torschütze. In der Nachspielzeit markierte Jonas Näther – ebenfalls freistehend als Nachschuss einer Stefanos-Bavas-Chance – sogar noch das 2:0 für Planegg und damit den Endstand.

Trainer Budell wechselt erst nach der Halbzeit die Torschützen und Vorlagengeber ein

SVP-Coach Andreas Budell hatte definitiv ein glückliches Händchen bewiesen. Er hatte nicht nur beide Torschützen von der Bank gebracht, auch die Vorlagengeber waren erst zur Pause eingewechselt worden. Insbesondere van Boyen machte am rechten Flügel gehörig Betrieb, sodass Budell den 23-Jährigen anschließend zum Spieler des Spiels adelte.

Aber auch Wiebke bekam ein besonderes Lob für seine Leistung auf der ungewohnten Position im Sturm. Eigentlich ist der 30-Jährige eher in der Innenverteidigung oder auf der Sechs zu Hause. Budell aber verfolgte einen konkreten Plan: „Wir haben in der ersten Hälfte wenige Bälle festgemacht, Gräfelfing hatte es leicht zu verteidigen. Alex hat eine sehr gute Ballbehandlung, das haben wir vorne drin gebraucht.“ Dieser Plan ging auf. mg

TSV Gräfelfing – SV Planegg-Krailling 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Wiebke (81.), 0:2 Näther (90.+2)