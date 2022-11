„Wir haben in der ersten Halbzeit einiges vermissen lassen“ - Planegg weiter im Abstiegskampf

Andreas Budell kämpft mit dem SV-Planegg-Krailing gegen den Abstieg. © FuPa

Wie schon häufiger in dieser Saison konnte der SV Planegg-Krailling trotz sehr guten Starts keine Punkte mitnehmen und unterlag 1:4 beim TSV Solln.

Planegg – Die Mannschaft von Trainer Andreas Budell ging früh in Führung, war allerdings vor allem in der ersten Halbzeit nicht auf der Höhe.

Nach drei Minuten gingen die Blau-Schwarzen 1:0 in Führung. Nach einer guten Kombination kam Armin Darbahani frei zum Abschluss, und Jonas Näther traf im zweiten Versuch zur Führung. In der Folge kam der SVP nicht mit der Intensität des Aufsteigers klar, der viel mit langen Bällen arbeitete. In der 15. Minute foulte Kapitän Stefanos Bavas einen Sollner Angreifer. Den fälligen Elfmeter verwandelte Maximilian Morstein zum Ausgleich. Das Gegentor zeigte Wirkung beim SVP, denn nur zwei Minuten später kassierte die Mannschaft das 1:2 durch Samuel Schewe. Kurz vor der Halbzeit war es erneut Samuel Schewe, der mit dem 3:1 eine kleine Vorentscheidung erzielte. „Wir haben in der ersten Halbzeit einiges vermissen lassen“, sagte SVP-Coach Budell. „Vor allem Laufbereitschaft und die Kommunikation in der Abwehr haben gefehlt.“

In der zweiten Halbzeit war seine Mannschaft etwas stärker, kam allerdings nicht zum Anschlusstreffer. Im Gegenteil: Kurz vor Spielende kassierte Planegg sogar noch das 1:4. Dennoch gab es für Budell zumindest eine positive Erkenntnis aus der Partie: „Die Spieler, die von der Bank kamen, haben allesamt ein gutes Spiel gemacht und gezeigt, dass sie wichtig sind für die Mannschaft.“ (tao)

TSV Solln – SV Planegg-K. 4:1 (3:1) SV Planegg: Krost - Empl, Bavas, Darbahani, Halfmann, Näther, Mahmoud, Egger, Capek, Bauer; Pfleiderer, Lorenz, Khazali, Wallner

Tore: 0:1 Näther (3.), 1:1 Morstein (15./FE), 2:1, 3:1 Schewe (17., 44.), 4:1 Steger (84.)