SV Planegg gewinnt Verfolgerduell in Pasing - Zwei Torwartfehler begünstigen den Sieg

Von: Michael Grözinger

Ist mit dem SV Planegg-Krailling mittendrin im Kampf um Platz drei: Trainer Manuel Eisgruber. © Dagmar Rutt

Der SV Planegg-Krailling sein Auswärtsspiel bei der DJK Pasing mit 2:0 gewonnen. Das Team um Trainer Manuel Eisgruber profitierte dabei von zwei Torwartfehlern.

Krailling – Da waren’s nur noch zwei: Durch den 2:0-Sieg des SV Planegg-Krailling bei der DJK Pasing am Mittwochabend und die parallele 2:3-Niederlage von N.K. Hajduk München beim TSV Gräfelfing hat sich die Anzahl der Teams mit realistischen Chancen auf Tabellenplatz drei in der Kreisliga 2 reduziert. Sowohl Pasing als auch Hajduk weisen trotz mehr absolvierten Spielen bereits beträchtlichen Rückstand auf den FC Hellas München auf.

Es wird sich also voraussichtlich zwischen dem aktuellen Dritten und dem SVP entscheiden, wer den mutmaßlich zur Relegation berechtigenden Rang drei in der Abschlusstabelle einnimmt. Bei einem Spiel weniger hat Planegg sechs Punkte Rückstand – aber das vermeintlich klar leichtere Restprogramm.

SV Planegg: Verlieren verboten im Kampf um Platz drei

Schnitzer dürfen sich die ambitionierten Würmtaler aber wohl keine mehr erlauben. Umso wichtiger war der verdiente Sieg am Mittwochabend im Verfolgerduell. „Wir waren über 90 Minuten spielbestimmend“, sagte SVP-Trainer Manuel Eisgruber. Die Gastgeber aus Pasing standen tief und setzten vor allem auf Konter, konnten damit aber kaum gefährliche Torchancen generieren. Auch die Planegger taten sich im ersten Durchgang noch schwer. „In der letzten Aktion der Angriffe waren wir zu unkonzentriert“, analysierte Eisgruber, der unter anderem Flanken hinter das Tor anstatt in den Sechzehner bemängelte.

Das 1:0 fiel folgerichtig nicht durch eine Kombination über außen, sondern per Weitschuss nach Balleroberung: David Velickovski zog aus rund 30 Metern einfach mal ab, DJK-Keeper Max Reeb langte daneben – und die Gäste führten. Nach der Pause nahmen deren Angriffe mehr Kontur an. Erfolgreich war aber nur noch Toptorjäger Patrick Ochsendorf, der Pasings mittlerweile eingewechselten zweiten Torhüter Alexander Soppa im Fünfer anlief, dessen Spielverlagerung blockte und den Ball so zum 2:0 ins Netz abfälschte.

Chancen auf ein drittes Tor ließ der SVP ungenutzt: Ochsendorf traf den Pfosten, Florian Sellinger köpfte an die Latte, Alexandros Takiris zielte neben den Kasten. Christoph Rainer und Maximilian Hartmann vergaben weitere Chancen. Hinten wurde es hauptsächlich bei Standards brenzlig. „Da waren wir am zweiten Pfosten schlecht geordnet“, so Eisgruber. In Gefahr geriet der Sieg aber nicht mehr. (Michael Grözinger)

DJK Pasing – SV Planegg-Krailling 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Velickovski (35.), 0:2 Ochsendorf (65.)