SV Planegg-Krailling II: Letztes Spiel für unbestimmte Zeit

Budell will sich mit Sieg verabschieden

von Christian Heinrich schließen

Seit vergangenem Dienstag hat es Andreas Budell amtlich, dass seine Mannschaft kommende Saison nicht in der Kreisliga 2 bleiben darf.

Krailling – Ein Anruf bei der Spielleitung verschaffte dem Trainer der Reserve des SV Planegg-Krailling Gewissheit: „Wir sind abgestiegen.“ Die Hoffnungen, die sie sich zwischenzeitlich an der Hofmarkstraße gemacht hatten, erfüllten sich nicht. Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft aus der Bezirksliga muss die Zweite im nächsten Jahr in die Kreisklasse. Insgeheim hatte Budell darauf spekuliert, dass seine Elf irgendwie doch noch in die Relegation gehievt wird. Rein sportlich bestehen nach wie vor die Voraussetzungen dafür, denn der SVP belegt momentan den drittletzten Platz.

Während die Planegger nun definitiv zuschauen müssen, ist die zweite Garnitur des TSV Neuried sicher bei den Ausscheidungsspielen dabei. Am Sonntag macht der Nachbarverein seine Aufwartung an der Hofmarkstraße (15 Uhr). Budell möchte den letzten Auftritt einer Planegger Reserve für unbestimmte Zeit in der Kreisliga gerne mit einem Sieg schmücken. „Wir wollen uns erhobenen Hauptes verabschieden.“

Die Frage stellt sich jedoch, ob das auch alle seine Spieler wollen. In den vergangenen Wochen hatte der Coach einige Probleme damit, seine Kicker für die anstehenden Aufgaben zu motivieren. Am Ende musste er sich sogar selbst aufstellen, um eine schlagkräftige Mannschaft zu haben. Aber nicht nur die Spieler gingen stiften, auch die Zuschauer blieben aus. „Es wäre schön, wenn noch ein paar Fans kämen“, sagt Budell, der hofft, dass wenigstens die Treuesten der Treuen kommen. hch