TSV Neuried II zuletzt dreimal in Folge punktlos

SVP im Derby klarer Favorit

von Redaktion Starnberg schließen

Im Derby der Münchner Kreisliga 2 ist der SV Planegg-Krailling am Sonntag gegen den TSV Neuried II (15 Uhr, Hofmarkstraße) klarer Favorit.

Krailling – Ganz im Gegensatz zu den Neurieder Fußballern, die in den vergangenen drei Spielen punktlos blieben, zeigt die Formkurve der Planegger derzeit nach oben. Auf zwei sieglose Partien zum Saisonauftakt folgten zuletzt zwei Dreier. Gegen die Neurieder Reserve soll diese Serie weitergehen. „Wenn man aufsteigen will, sollte man jedes Spiel gewinnen“, sagt SVP-Trainer Michael Lelleck.

Den Aufschwung seiner Mannschaft führt er auf den verbesserten Zusammenhalt zurück. „Die Spieler lernen sich immer besser kennen. Jeder Fußballer weiß, dass es seine Zeit braucht, wenn man in eine neue Mannschaft kommt“, so Lelleck, der im Sommer einen Umbruch moderieren musste.

Die Planegger erwarten ein anderes Spiel als beim 5:1-Erfolg in der Vorwoche beim FC Hellas München, der wie Neuried momentan gegen den Abstieg kämpft. „Neuried ist eine Mannschaft, die sehr gut mitspielt und versucht, eigene Akzente zu setzen. Ich wundere mich, dass sie so weit unten in der Tabelle stehen“, sagt Lelleck. Ein mitspielender Gegner käme seinem Team prinzipiell zwar entgegen, meint der Coach, er verweist aber auf das letzte Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten. Im April gewann der SVP mit 2:0, tat sich aber sehr schwer mit dem Neurieder Spiel.

Der TSV scheint vor dem Derby sogar dazu bereit, ein wenig von seiner bevorzugten Spielweise abzurücken. „Es kann gut sein, dass Planegg mehr Ballbesitz hat und wir mal nicht das spielbestimmende Team sein werden“, sagt TSV-Trainer Hüseyin Sözer. Spannend dürfte sein, wie die Kicker von der Parkstraße mit dieser ungewohnten Situation umgehen werden.

SVP-Trainer Lelleck muss einige Ausfälle kompensieren. Ricardo Wassermann ist erkrankt und dürfte die ganze restliche Hinrunde ausfallen. Auch Patrick Sudol, der sich am ersten Spieltag an der Schulter verletzte, fehlt länger als zunächst erwartet. Möglicherweise muss Sudol sogar operiert werden. „Einen Spielertyp wie ihn habe ich nicht noch mal im Kader“, sagt Lelleck. Gegen Neuried rücken Tobias Halfmann und Alexandros Takiris neu in das Aufgebot der Blau-Schwarzen. na