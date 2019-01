5:8 Pleite gegen den SV Niederroth - SVP mit zu vielen individuellen Fehlern

Planegger Trainer Lelleck: „Das Spiel war eher eine bessere Laufeinheit“

In seinem ersten Testspiel der Wintervorbereitung hat der SV Planegg-Krailling eine durchwachsene Leistung gezeigt.

Die Blau-Schwarzen verloren am Samstag mit 5:8 (2:4) gegen den SV Niederroth aus der Kreisliga München 1. „Das Spiel war eher eine bessere Laufeinheit“, sagte Planeggs Trainer Michael Lelleck. Der SVP, der als Taellenzweiter der Münchner Kreisliga 2 überwintert, erwischte zwar mit dem frühen 1:0 durch Tobias Empl, dessen eigentlich harmloser Versuch dem Keeper der Gäste durch die Beine rutschte, den besseren Start, leistete sich aber im Anschluss viele einfache Fehler. Vier Tore kassierten die Planegger noch vor der Pause, die Trefferserie Niederroths wurde nur vom zwischenzeitlichen 2:2 unterbrochen, das Thomas Grillenberger erzielte (36.). Allen Gegentoren gingen individuelle Patzer voraus, die Lelleck vor allem auf konditionell bedingte Konzentrationsschwächen zurückführte. „Das sind Fehler, die wir natürlich ansprechen müssen. Aber es ist nicht so, dass jetzt schon die Alarmglocken schrillen“, so der Coach. „Noch haben wir fünf Wochen, bis es wieder losgeht.“ In der zweiten Hälfte zeigten sich die Würmtaler offensiv verbessert, ließen aber weiterhin zu viel zu. Leonardo Pfleiderer und Andreas Budell brachten den SVP zwischenzeitlich auf ein Tor heran, doch Niederroth machte mit drei Toren zwischen der 79. und 85. Minute alle Hoffnungen zunichte. Der Schlusspunkt war Planeggs Kapitän Andreas Petermeier vorbehalten, der per Elfmeter zum Endstand traf. jr