SV Planegg-Krailling sagt nein zu Rassismus, Sexismus und Intoleranz

Von: Michael Baumgärtner

Setzen ein Zeichen gegen Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz: Pero Januzovic (l.), Trainer der zweiten Fußballmannschaft des SVP, und Vereinspräsident Florian Häringer mit dem neuen Trikot. © SV Planegg-Krailling

Fußballmannschaften des SV Planegg-Krailling werben künftig auf ihren Trikots nicht wie üblich für Unternehmen, sondern gegen Rassismus, Sexismus und Diskriminierung.

Planegg/Krailling – Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und andere Verbände werben schon seit Jahren mit verschiedenen Aktionen für Toleranz und gegen Diskriminierung im Sport. „Aber das kommt bei den kleinen Vereinen im Amateurbereich einfach nicht an“, hat Florian Häringer festgestellt. Deshalb hatte der Präsident des SV Planegg-Krailling die Idee, Fußballmannschaften seines Vereins in Trikots auflaufen zu lassen, die nicht, wie üblich, Werbung für ein Unternehmen zeigen, sondern die mit der Aufschrift „#TOLERANCE #RESPECT #NO RASISM Planegg!“ beflockt sind. Künftig tragen die zweite Fußballmannschaft sowie drei Nachwuchsteams des SVP Trikots mit diesem Statement, die von mehreren Sponsoren finanziert wurden. „Damit wollen wir ein Zeichen setzen als Verein, denn die Verbandsinitiativen greifen auf Amateurebene einfach nicht“, sagt Häringer. „Der SVP steht mit seinen knapp 1900 Mitgliedern fest zu seinen Grundwerten von Vielfalt und Toleranz, das wollen die Fußballer des SVP nicht nur leben, sondern auch nach außen hin zeigen.“

Als der Vereinsvorsitzende des SVP mit seinem Vorschlag an die Trainer herantrat, rannte er offene Türen ein. Und auch die Sponsoren „haben sofort zugestimmt, auf ihre Firmenwerbung zugunsten der Botschaft zu verzichten“, sagt Häringer. Schließlich seien nach wie vor Kicker seines Vereins wiederholt Anfeindungen ausgesetzt. „Bei uns im Verein haben wir Spieler aus 20 Nationen“, erklärt Häringer, „und auf einigen Plätzen gibt es immer wieder Probleme mit rassistischen Übergriffen, davon bleiben auch unsere Spieler nicht verschont.“ Aber nicht nur gegen Fremdenfeindlichkeit will sich der SVP positionieren. „Gerade Sexismus und Homosexualität sind noch immer sehr strittige Themen und noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“ Auch deshalb wolle der SV Planegg-Krailling ein deutliches und unmissverständliches Zeichen Zeichen setzen“, so Häringer. „Wir sind alle einfach nur Sportler, und als Sportler sind wir alle gleich.“

Bislang trägt das Trikot nur die zweite Herrenmannschaft. Vergangenen Sonntag feierte die Mannschaft von Trainer Pero Januzovic im ersten Heimspiel der Saison gegen den TSV Großhadern einen 1:0-Sieg in den neuen Dressen. „Wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten“, freut sich Häringer. Die erste Mannschaft des SVP wird allerdings noch mit dem Firmenschriftzug ihres Hauptsponsors spielen, „da sind wir vertraglich gebunden“. Und bis die Nachwuchsteams in den Anti-Rassismus-Trikots auflaufen werden, wird es wohl noch bis Oktober dauern. „Unser Ausrüster hat derzeit enorme Lieferschwierigkeiten“, erklärt Häringer. Zusätzlich zur Trikotaktion sollen zwei große Banner, die das Thema aufgreifen, auf dem Vereinsgelände des SVP an der Hofmarkstraße angebracht werden.

Bislang ist der SVP Häringers Wissen nach im Landkreis Starnberg und im Würmtal der einzige Verein, der diesen Weg geht. Der SVP-Präsident hofft, dass er Nachahmer findet: „Im Kleinen fängt man an, vielleicht zieht ja jemand nach.“