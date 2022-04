Planegg: Suchanke mit dem Siegtreffer für die Hausherren - SV sichert Mittelfeldplatz

Von: Christian Heinrich

„Eine ganz feine Truppe“ nennt SVP-Coach Pero Januzovic seine Fußballer um Costantino Galletti (in Blau). © Schönwälder

Die Reserve des SV Planegg gewinnt zuhause gegen Obermenzing. Den Siegtreffer besorgte Stefan Suchanke. Die Gäste bleiben dadurch weiter tief im Abstiegskampf.

SV Planegg-Kr. II – SV Waldeck-Ob. II 1:0 (0:0) Tor: 1:0 Suchanke (75.)

Pero Januzovic fand gar kein Ende mehr, als er nach dem Schlusspfiff über seine Kicker ins Reden kam. „Es ist echt eine Mannschaft, jeder ist für jeden da“, lobte der Planegger Trainer. „Es macht mega Spaß mit ihnen.“ Dass ihm die Komplimente so leicht über die Lippen gingen, lag auch am Ergebnis gegen die zweite Garde des SV Waldeck-Obermenzing. Mit 1:0 (0:0) hatte sein Team den Rivalen im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisklasse 3 München geschlagen. Mit dem zweiten Sieg in Serie etablierte sich der Sportverein endgültig im gesicherten Mittelfeld „Wir müssen jetzt auf uns schauen und den positiven Trend weiterführen“, erwartet der Coach.

Für die Glücksgefühle beim Planegger Trainer sorgte am Ende Stefan Suchanke. Nachdem sich beide Kontrahenten lange einen offenen Schlagabtausch geliefert hatten, traf er eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff mit einem fulminanten Schuss zum entscheidenden 1:0. „Da hat der alte Mann mit seinen 41 Jahren wieder geliefert“, freute sich Januzovic über seinen Routinier. Die Abwehr der Platzherren verteidigte den knappen Vorsprung dann mit viel Glück und Geschick. Dass auch die Gäste durchaus einen Punkt verdient gehabt hätten, räumte Januzovic ein: „Der Gegner hätte auch das 1:1 schießen können.“ (Christian Heinrich)