SV Planegg-Krailling gelingt Transfer-Coup: Ex-Regionalligist Krasnic kommt vom SV Pullach

Neuer Keeper für den SVP: Der sportliche Leiter Martin Woytalla (r.) begrüßte schon mal Marijan Krasnic, der ab kommender Saison das Tor des Kreisligisten hüten wird. Foto: svp © svp

Der SV Planegg-Krailling bastelt weiter fleißig an einer erfolgreicheren Zukunft. Dabei ist dem Kreisligisten ein echter Transfer-Coup geglückt.

Planegg – Vom SV Pullach wechselt Marijan Krasnic zur kommenden Saison an die Hofmarkstraße. „Er wird uns mit seiner Erfahrung deutlich weiterhelfen können“, sagt Martin Woytalla, sportlicher Leiter der Würmtaler. Krasnic ist Stammtorwart beim Landesligisten, spielte dort bereits in der Bayernliga.

Für den SV Heimstetten lief der 30-Jährige zwischen 2013 und 2015 40-mal in der Regionalliga auf. In der kommenden Saison möchte Krasnic aus privaten Gründen kürzer treten.

Über seinen ehemaligen Mitspieler Martin Bauer, inzwischen Co-Trainer beim SVP, kam der Kontakt zu den Planegger Fußballern zu Stande. „Er wohnt in Neuried und arbeitet in Germering. Da liegen wir natürlich perfekt“, freut sich Woytalla. Er ist heilfroh, einen neuen Keeper gefunden zu haben. „Wir haben derzeit nur einen in der ersten und einen in der zweiten. Deshalb musste auch schon mal ein Feldspieler ins Tor“, berichtet der sportliche Leiter. toh