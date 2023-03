SV Planegg-Reserve vergibt finale Großchance: Unentschieden gegen TSV Gräfelfing II

Von: Michael Grözinger

Im Mittelpunkt der letzten Szene: Planeggs Costantino Galletti (r. gegen Gräfelfings Jeffrey Addae), Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1, verpasste aus kürzester Distanz zweimal binnen weniger Sekunden den Siegtreffer. © Dagmar Rutt

Die Reserven der Vereine SV Planegg-Krailing und TSV Gräfelfing trennten sich mit einem Unentschieden. Dem SVP gelang trotz Großchancen kein zweiter Treffer.

Gräfelfing – Darüber, wie gerechtfertigt die Punkteteilung im kleinen Würmtaler Derby war, wurden sich die Übungsleiter von TSV Gräfelfing II und SV Planegg-Krailling II nicht unbedingt einig. Während Wölfe-Coach Thomas Ochsenkühn das 1:1 vom Spielverlauf unterschrieb, war Pero Januzovic, Trainer der SVP-Reserve, nicht zufrieden mit dem Remis, das nach Toren von Dominik Steitz aus spitzem Winkel für Gräfelfing (5.) und Costantino Galletti per Kopf nach einer Ecke für die Gäste (17.) zustande gekommen war.

„Wir laufen dreimal alleine auf den Torwart“ – SVP-Reserve vergibt mehrere Torchancen

Das lag insbesondere an den Torchancen, die sich seine Mannschaft in der Schlussphase erspielt hatte. „Wir laufen dreimal alleine auf den Torwart“, sagte Januzovic. Die größte Gelegenheit aber vergaben die Planegger in der Nachspielzeit: In einem Tohuwabohu im Strafraum scheiterte zunächst Galletti mit einem Kopfball, anschließend der am Boden liegende Alexander Wiebke ebenfalls per Kopf und schlussendlich noch mal Galletti, der den Ball volley aufs Tor drosch – alles von innerhalb des Fünfmeterraums.

Gräfelfings Torwart und ein Feldspieler schafften es auf der Linie irgendwie, den Einschlag und damit die Pleite zu verhindern. Januzovic und die so gut wie gerettete, runderneuerte SVP-Reserve schauen dieser Wochen weniger auf die erzielten Punkte. „Wir müssen uns erst mal finden. Das war ein guter Schritt, aber die Jungs hätten sich mit dem Dreier belohnen können“, so Planeggs Coach, dem vor dem Derby kurzfristig vier Spieler ausgefallen waren. mg

TSV Gräfelfing II – SV Planegg-Kr. II 1:1 (1:1) Tore: 1:0 Steitz (5.), 1:1 Galletti (17.)