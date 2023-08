„Sind noch nicht ganz im Soll“ - Pero Vidak will beim Kader des SV Planegg nachbessern

Von: Michael Grözinger

Teilen

Einer von sieben Neuen beim SV Planegg-Krailling ist Verteidiger Branislav Ciric (r.). A-Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Am Wochenende startet der SV Planegg in die neue Saison. Trainer Pero Vidak ist mit dem Kader des Kreisligisten noch nicht ganz zufrieden.

Planegg – Pero Vidak hat die Vorbereitung seines SV Planegg-Krailling nicht zufällig so gewählt. Sieben Testspiele und ein Vorbereitungsturnier bestritt der Fußball-Kreisligist binnen fünf Wochen. „Mir war primär wichtig, dass sich die Spieler gegenseitig kennenlernen. Deshalb haben wir mehrere Spiele gemacht“, erklärt der neue Trainer des SVP, für den es selbst freilich auch darum ging, sich ein möglichst umfassendes Bild seines Teams zu machen und den einen oder anderen Spieler auf neuen Positionen auszuprobieren.

Viel Zu- und Abgänge beim SV Planegg-Krailling

Innerhalb der Mannschaft war das intensive Kontakteknüpfen vor allem deswegen erforderlich, weil sich am Personalgefüge einiges getan hat. So verließen ein paar letztjährige Leistungsträger den Verein: Jonas Näther schloss sich dem TSV Brunnthal an, Ricardo Wassermann und Leonardo Pfleiderer dem FC Neuhadern (beide Bezirksliga). Zudem wechselten die Brüder Daniel und David Velickovski zu Zugspitz-Kreisligist DJK Waldram, und Danny Sturm kehrte zurück zur DJK Pasing, wo er wohl vorrangig für die dritte Mannschaft in der C-Klasse mit seinem Vater Christian Sturm als Trainer vorgesehen ist.

Demgegenüber stehen Neuzugänge, in deren Verpflichtung teils auch Vidak involviert war. Torwart Marijan Krasnic (SV Pullach), Verteidiger Branislav Ciric (FC Tegernheim), die Mittelfeldspieler Hrvoje Rizvanovic (SE Freising) und Mario Simic sowie Angreifer Valentino Gavric (beide TSV Ampfing) bringen allesamt höherklassige Erfahrung aus Landesliga oder sogar Bayernliga mit. Weitere Verstärkungen sind Mirza Zahirovic von Kreisligist TSV Allach und Tino Pticar, den Vidak schon bei seinem Vorgängerverein NK Dinamo München (Kreisklasse) trainierte.

„Da sind wir noch nicht ganz im Soll.“

Trotz der zahlreichen Zugänge ist Planeggs Coach mit der Breite in seinem Kader nicht zufrieden: „Da sind wir noch nicht ganz im Soll.“ Daher sei er noch auf der Suche nach und auch bereits in Gesprächen mit weiteren Neuen – oder Altbekannten. „Es haben sich Spieler von sich aus bei uns für ein Probetraining gemeldet, unter anderem zwei bis drei ehemalige Planegger, die vielleicht zurückkommen wollen“, sagt Vidak. Weil noch nichts spruchreif sei, könne er aber keine Namen nennen.

Trotz ordentlicher Testspielleistungen ist der Coach mit der Vorbereitung nicht ganz zufrieden. Das liegt zum einen an der angesprochenen fehlenden Breite im Kader, zum anderen an der Urlaubszeit. „In den letzten zwei Wochen hatten wir nur sieben bis acht Spieler im Training“, berichtet Vidak. Daher sei die Vorbereitung für ihn „nicht optimal“ gelaufen, aber: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Aufstieg? Trainer Pero Vidak will erst einmal die 30-Punkte-Marke knacken

Wo der am Ende der Saison hinführen soll, kann oder mag der SVP-Trainer noch nicht recht abschätzen. Er nimmt zu hohen Zielsetzungen von nach einer Rückkehr in die Bezirksliga dürstenden Optimisten aber direkt den Wind aus den Segeln: „Angesichts dessen, wo wir herkommen, kann es für uns nur heißen, so schnell wie möglich 30 Punkte zu holen. Dann können wir weitersehen.“ Im Kampf um den Aufstieg hat er vor allem den MTV 1879 München und Auftaktgegner FC Fürstenried auf dem Schirm sowie gegebenenfalls den FC Kosova München. Eine gute Rolle traut Vidak außerdem den „zwei euphorischen Aufsteigern“ TSV 1860 München III und FC Bosna i Hercegovina München zu.

Den Saisonstart mit Spielen gegen Fürstenried (Sonntag), den TSV Milbertshofen (3. September), die FT Gern (10. September) und 1860 III (17. September) sieht Vidak als verlängerte Vorbereitung für seine Elf. „Auch wenn die Ergebnisse natürlich wichtig sind“, stellt er klar. Der Coach hofft, ab Ende September mit einem einigermaßen kompletten Kader in guter Form angreifen zu können. (MICHAEL GRÖZINGER)

Vorbereitungsplan

Testspiele: SC Maisach – SV Planegg-Krailling 4:3, 2. Platz beim Vorbereitungsturnier des SC Weßling, SV Planegg-Krailling – SC Pöcking-Possenhofen 2:1, SV Planegg-Krailling – SV Olympiadorf München 7:2, MTV Berg – SV Planegg-Krailling 3:3, SV Planegg-Krailling – FC Türk Sport Garching 5:2, FC Aich – SV Planegg-Krailling 3:0, SpVgg Erdweg – SV Planegg-Krailling 1:1

Erstes Punktspiel: FC Fürstenried – SV Planegg-Krailling (Sonntag, 27. August, 11 Uhr)