SV Wangen und SG Söcking überraschen - Pentenried zieht gegen Unterpfaffenhofen den Kürzeren

SG SV Söcking / FT Starnberg (rot)

In der zweiten Runde des Toto-Pokal haben sich der MTV Dießen und die SG Söcking/Starnberg jeweils im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Starnberg - Sechs Landkreismannschaften waren in der 2. Runde des Toto-Kreispokals noch im Rennen, jetzt sind es noch vier. Der TSV Oberalting-Seefeld, der MTV Dießen sowie die beiden Überraschungsteams FT Starnberg 09 und SV Wangen haben die dritte Runde erreicht.

TSV Perchting-H. – TSV Oberalting 5:6 n.E. (1:1) Tore: 1:0 Stuhler (27.), 1:1 R. Hüttling (40.)

Die Perchtinger Fußballer scheiterten beim Versuch, in die nächste Runde einzuziehen, vor allem an ihrer Schwäche vor dem gegnerischen Tor. „Gegen so einen erfahrenen Gegner muss man seine Chancen einfach besser nutzen“, stellte Trainer Christoph Kammerlander fest. Er haderte am Mittwoch im Derby besonders mit den Gelegenheiten in der letzten halben Stunde, in der die Hausherren bei großer Hitze dominierten. Marco Stuhler und Kajetan Lösch ließen in dieser Phase große Möglichkeiten zum 2:1-Siegtreffer für die Perchtinger Fußballer aus. „Maxi Kraus hat uns im Spiel gehalten“, berichtete Oberaltings Trainer Thomas Dötsch. So mussten die Gastgeber ins Elfmeterschießen. Dort trafen alle Akteure bis auf Perchtings Paul Biedermann. Sein Versuch wurde von Oberaltings Torhüter Kraus stark pariert. Insgesamt lieferten sich beide Mannschaften trotz zahlreicher Ausfälle auf beiden Seiten einen abwechslungsreichen Schlagabtausch. Bei den Gästen mussten bereits in der ersten Halbzeit Murat Tekeli und Mahbob Sadat Sayed verletzt ausgewechselt werden. „Das war schade, denn bis dahin waren wir sehr gut im Spiel und hatten gute Chancen“, sagte Dötsch. Stattdessen schlugen die Gastgeber nach einer perfekt getimten Hereingabe durch Stuhler zu, doch Roman Hüttling erzielte noch vor der Pause den Ausgleich.



SV Wangen – SG Schäftlarn/B. 4:0 (1:0) Tore: 1:0 Duge (14.), 2:0, 3:0 Härtl (43., 69.), 4:0 von Aretin (73.)

Es war eine große Überraschung, die dem SV Wangen am Dienstagabend gelungen ist. Mit 4:0 schlugen die Fußballer vom Kastanienweg vor heimischem Publikum den ligahöheren Lokalrivalen SG Schäftlarn/Baierbrunn und zeigten damit eindrucksvoll, dass sie mit einem vollen Kader auch große Ausrufezeichen setzen können. „Das haben wir so natürlich nicht erwartet“, berichtete Mannschaftssprecher Julius Roever. „Bei uns lief irgendwie alles wie aus einem Guss, während Schäftlarn Probleme und dazu noch Pech hatte.“ Das 1:0 für den B-Klassisten erzielte Constantin Duge nach Vorlage von Mathias Leitner. Nachdem die Schäftlarner bei einer guten Chance an der Latte scheiterten, bestrafte Wangen das eiskalt mit dem 2:0 durch Maximilian Härtl nach Flanke vom gedankenschnellen Michael Grözinger, der einen Fehler der SG ausnutzte. Härtl traf auch nach einem schnellen Konter zum 3:0 für den SVW, ehe Nikolaus von Aretin mit dem 4:0 den Schlusspunkt eines hervorragenden Auftritts setzte. „Wir sind sehr stolz über den Sieg und hoffen, dass wir gegen Lichtenau vielleicht noch eine Runde weiterkommen“, sagte Roever.



SG Söcking/Starnberg – SC Maisach 6:5 n. E. (2:2) Tore: 1:0 Spieler (2.), 2:0 Schäffler (10.), 2:1 Obianuka (44.), 2:2 Cords (72.)

Die Pokalüberraschung des Tages glückte dem A-Klassen-Neuling SG Söcking/Starnberg am Mittwoch. „Das wirklich megagut“, schwärmte SG-Trainer Max Dietze nach dem Erfolg über die zwei Klassen höher spielenden Maisacher. Besonders in der ersten Halbzeit zeigte der Außenseiter im Rudi-Hack-Stadion eine beeindruckende Leistung. „Eigentlich müssen wir sogar noch das dritte oder vierte Tor machen, dann ist das Spiel früh entschieden“, sagte Dietze. Nach der schnellen 2:0-Führung scheiterte Frederik Specht an der Latte, und Tobias Spieler konnte den Maisacher Torwart im direkten Duell nicht bezwingen. Nach der Pause mussten die Gastgeber dem hohen Tempo Tribut zollen, und der SCM kam zurück. Im Elfmeterschießen hatten die Gastgeber jedoch die besseren Nerven. SG-Keeper Anton Kutschker parierte einen Versuch, ein Maisacher schoss daneben. Da die SG nur einmal patzte, konnte Specht sein Team in die nächste Runde gegen Oberalting schießen. „Das war absolut verdient“, stellte Dietze klar.



TSV Pentenried – SC U’pfaffenhofen 2:5 (2:2) Tore: 0:1 Grasl (16.), 1:1 Wiedemann (19.), 2:1 Wadlinger (22.), 2:2 Krüger (33., Foulelfmeter), 2:3 Grasl (45.), 2:4 Krüger (48.), 2:5 Bakalorz (87.)

„Wir haben uns besonders in der ersten Halbzeit wirklich gut verkauft.“ Pentenrieds Abteilungsleiter Michael Möhwald war mit dem Auftritt seines Teams im ersten Pflichtspiel der neuen Saison am Mittwochabend zufrieden. Der Kreisklassen-Neuling konnte gegen den Bezirksligisten sogar einen Rückstand drehen. Quirin Wiedemann und Youngster Noah Wadlinger waren innerhalb von vier Minuten erfolgreich. Umso ärgerlicher war der 2:3-Rückstand zur Pause, auch weil das zweite Gegentor umstritten war. „Der Elfmeter war doch sehr schmeichelhaft. Aus unserer Sicht war es eine Schwalbe“, kommentierte Möhwald. In der zweiten Halbzeit zeigten sich bei den Pentenriedern bei großer Hitze noch konditionelle Defizite. Dazu kamen einige Akteure aus dem zweiten Glied zum Einsatz, da der TSV mit urlaubs- und coronabedingten Ausfällen zu kämpfen hatte. „Dennoch war es ein guter Auftakt“, bilanzierte Möhwald. Allerdings musste er auch eine Hiobsbotschaft verkraften. Der 18-jährige Noah Wadlinger zog sich erneut einen Kreuzbandriss zu, nachdem er gerade erst ein halbes Jahr wegen der gleichen Verletzung hatte pausieren müssen.



SV Herzogsägmühle – MTV Dießen 4:6 n.E. (2:2) Tore: 0:1 König (26.), 0:2 Wölk (29.), 1:2 Eshagh (42.), 2:2 Kiddu (80.)

Der MTV Dießen gewann am Dienstagabend einen Pokalkrimi beim SV Herzogsägmühle. Gegen den A-Klassisten tat sich die Mannschaft von Trainer Philipp Ropers sehr schwer. In der ersten Halbzeit war Dießen noch etwas feldüberlegen und belohnte sich durch Tore von Sascha König und Sebastian Wölk. Anschließend hatten die Gastgeber großes Glück, da eine Notbremse von Momoh Bangura lediglich mit gelb geahndet wurde. Vier Minuten später fiel das 1:2 für den SVH durch Waheed Eshagh. „Das war bitter für uns. Eigentlich muss das Spiel durch sein, und dann kassieren wir sogar den Anschlusstreffer“, sagte Dießens Coach Philipp Ropers. In der Folge zeigte sich Herzogsägmühle giftig und auch technisch sehenswert. „Sie haben einige technisch sehr versierte Spieler in ihren Reihen“, sagte Philipp Ropers. Zehn Minuten vor Ende glich Charles Kiddu aus zum 2:2 für den SVH. Im Elfmeterschießen behielt allerdings der Kreisklassist die Oberhand.