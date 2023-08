Stockdorf-Trainer Jäkel: „Ich fürchte, der Amateurfußball stirbt langsam aus“

Sven Jäkel nennt den Aufstieg utopisch. © Dagmar Rutt

Auch der TV Stockdorf hatte in der Vorbereitung mit der angespannten Personalsituation zu kämpfen. Trainer Sven Jäkel sorgt sich um die Zukunft.

Stockdorf – Jahrelang haben die Fußballer des TV Stockdorf in der A-Klasse den Aufstieg knapp verpasst. Dass es heuer klappen könnte, glaubt Sven Jäkel vor seiner zweiten Saison als TVS-Trainer nicht: „Wir wollen uns gut verkaufen, vielleicht schaffen wir es sogar in die Top Drei. Aber vom Aufstieg zu sprechen, wäre utopisch.“ Als Favoriten auf die Meisterrunde sieht er den 1. SC Gröbenzell II und seine Ex-Klubs SV Germering und SC Unterpfaffenhofen II.

Stockdorfs Personalsituation sei zu angespannt. „Wir sind noch immer im Umbruch. In der Vorbereitung hatten wir meist nur 15 bis 16 Leute im Training – aus zwei Kadern“, sagt Jäkel. In der Vorsaison hatten elf Spieler aufgehört oder den Verein verlassen. In diesem Sommer kamen weitere hinzu. Tobias Wagner und Anton Ziegner ziehen um, ebenso wie im Winter Leonard Girke. Thomas Okon wechselte zu Kreisklassist TSV Oberalting-Seefeld.

„Ich fürchte, der Amateurfußball stirbt langsam aus.“

Kadir Sadovic setzt seine Fußball-Auszeit fort, und Daniel Obersteiner will sich einen neuen Verein suchen. Thomas Greisel ist der einzige externe Neuzugang. Aus der Jugend kamen neun Spieler nach, jedoch sind laut Jäkel nur Sebastian Große, Marc Schäfer und Torwart Lennard Stukenberg regelmäßig im Training. Der Coach verfolgte aufmerksam, dass immer mehr Vereine Personalprobleme haben. „Ich fürchte, der Amateurfußball stirbt langsam aus.“

Stockdorfs Testspiele liefen relativ gut. Einen guten Start am Sonntag gegen Germering hält Jäkel daher trotz Favoritenrolle des SVG für möglich. Anschließend haben die Stockdorfer erst mal drei Wochen Pause. (te)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: 2:1 gegen TSV Tutzing; 1:6 gegen FC Aich (Pokal); 2:3 gegen Gautinger SC; 5:0 gegen SV Planegg-Krailling II; 3:1 bei TSV Pentenried

Erstes Punktspiel: Sonntag, 13. August, 13 Uhr, Heimspiel gegen SV Germering